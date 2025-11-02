- Hoy:
Alianza Lima busca firmar a destacado volante de la selección peruana: "Conversaciones avanzadas"
Alianza Lima busca mejorar su plantel para ganar el título en la siguiente temporada de la Liga 1. Por ello, buscan firmar a un habilidoso volante nacional. ¿De quién se trata?
Alianza Lima ha tenido un rendimiento irregular en este temporada, donde perdieron toda opción de alcanzar el título de la Liga 1 2025 y permitieron que Universitario se corone como tricampeón nacional. Con el objetivo de volver a alzar un trofeo, la dirección deportiva blanquiazul está cerca de poder concretar la firma de un volante que jugó con la selección peruana.
Alianza Lima busca firmar a destacado volante de la selección peruana
Alianza Lima sabe que debe reforzar su plantel para pelear por todos los objetivos en la próxima temporada y así intentar romper la hegemonía crema. Además, considerando su participación en la Copa Libertadores, necesitan contar con un plantel amplio que les permita afrontar ambos torneos.
En ese sentido, el periodista Gerson Cuba sorprendió a los hinchas al revelar que la dirigencia está muy interesada en asegurar la firma del joven volante Mauricio Arrasco, quien viene destacando en las divisiones menores del cuadro blanquiazul. "Mauricio Arrascó tiene conversaciones avanzadas para renovar su vínculo con Alianza Lima", publicó el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.
Mauricio Arrasco está cerca de renovar su vínculo con Alianza Lima para la siguiente temporada. Foto: Alianza Lima
¿Quién es Mauricio Arrasco, volante que firmará con Alianza Lima?
Mauricio Arrasco es un jugador de 20 años que milita en la reserva de Alianza Lima en la Liga 3, donde ha tenido un sólido desempeño como el ‘10’ del equipo, aportando con goles y asistencias. Gracias a su rendimiento, ha participado en entrenamientos con el primer equipo e incluso jugó en la victoria ante Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025.
Mauricio Arrasco fue llamado a la selección peruana
Cabe destacar que Arrasco también tuvo experiencia en las categorías menores de la selección peruana, siendo parte de los equipos Sub 15 y Sub 17. El volante disputó el Sudamericano Sub 15 en 2019, donde fue titular en dos partidos. Además, ha sido convocado como sparring de la selección mayor.
Estadísticas de Mauricio Arrasco esta temporada
Durante esta campaña, Mauricio Arrasco ha mantenido una gran regularidad en la Liga 3, disputando 20 partidos con la camiseta blanquiazul. Ha sido uno de los jugadores más influyentes del equipo, registrando 6 goles y 6 asistencias.
