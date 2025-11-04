- Hoy:
Hernán Barcos reveló tajante decisión sobre retirarse este año con Alianza Lima: "Quiero..."
Hernán Barcos conversó con la prensa sobre la posibilidad de seguir en Alianza Lima o finalmente poner fin a su carrera profesional a fines de este 2025.
La renovación de Hernán Barcos con Alianza Lima es un tema del que se viene hablando las últimas semanas y pese a que todo apunta a que el vínculo se extenderá por una temporada más, el 'Pirata' dejó un mensaje que ha sorprendido a los aficionados del elenco íntimo.
PUEDES VER: Confirmado: Alianza Lima y Universitario se enfrentarán para definir al campeón del Clausura
Antes de partir a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas por el Torneo Clausura, el delantero argentino habló sobre este tema y aseguró que su intención es quedarse, pero también reveló que no se cerró un acuerdo con los directivos.
Video: José Varela YouTube.
"La idea nuestra es esa (quedarse un año más). Nosotros estamos esperando a Alianza a ver que ellos decidan. De parte nuestra ya sabemos lo que queremos", dijo para el canal de YouTube de José Varella el artillero, quien también fue consultado si luego de dejar el fútbol podría ocupar un cargo en el club a nivel directivo.
"Uno se quiere quedar en el país, en Alianza, está contento aquí. Primero quiero jugar al fútbol y después ver el día que me retire ver qué hago. No sé si mañana me retiro en Alianza, como te voy a decir si la intención de los otros no es esa", agregó.
Hernán Barcos: números en Alianza Lima
Desde su llegada para la campaña 2021, Hernán Barcos suma 185 partidos con Alianza Lima y ha marcado 76 goles, además de acumular 29 asistencias.
