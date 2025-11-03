¿Y Trauco? Alianza Lima cerca de fichar a nuevo lateral izquierdo para el 2026: "Avanzadas..."

Si bien ya no lucha por el título nacional, Alianza Lima todavía está en competencia en la Liga 1 2025 y su dirigencia también viene planificando lo que será la campaña del próximo año, donde la obligación es ser campeón para romper la sequía de tres años.

Una de las posiciones que en La Victoria buscarán reforzar es la banda izquierda. Si bien Miguel Trauco ha mostrado un nivel regular, se le quiere encontrar un suplente de nivel y que mejore el rendimiento de Ricardo Lagos en los últimos años.

Más allá de los varios rumores que han surgido en los últimos días, al parecer el nombre de Orlando Núñez ha tomado ventaja, de acuerdo con lo informado por el periodista Michael Cordero en su cuenta de X (antes Twitter).

"Orlando Nuñez, lateral de Deportivo Garcilaso, tiene conversaciones avanzadas con Alianza Lima para que llegue el próximo año. 'Richi' Lagos no seguiría en el club la próxima temporada", dijo el también narrador para L1 MAX.

Orlando Núñez con camiseta de Deportivo Garcilaso.

Orlando Núñez: trayectoria

Academia Cantolao (Perú)

Deportivo Binacional (Perú)

César Vallejo (Perú)

Cienciano (Perú)

Deportivo Garcilaso (Perú)

Ricardo Lagos dejará Alianza Lima tras cinco temporadas

Ricardo Lagos no seguirá en Alianza Lima y pondrá fin a una etapa que duró cinco temporads. 'Richy' ha disputado 138 partido con camiseta blanquiazul y suma siete goles, además de siete asistencias. Ganó los títulos nacionales de 2021 y 2022.