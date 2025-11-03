Rebagliati reveló futuro de Gorosito en Alianza Lima pese a haber renovado: "Ya firmó, pero..."

Más allá de que la Liga 1 2025 ya tiene en Universitario a su flamente campeón, todavía deben disputarse a los play off para definir el orden de los clasificados a la Copa Libertadores 2026. Salvo una situación muy atípica en las dos fechas restantes, Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal seguirán en competencia después de culminar el Torneo Clausura.

Si no obtener el título nacional ya se supone un fracaso para los blanquiazules, no ser Perú 2 con el importante presupuesto que manejan en La Victoria, sería nefasto y eso lo sabe Diego Rebagliati, quien se animó a dar un pronóstico sobre Néstor Gorosito en caso su equipo apenas clasifique a la Fase 1 de la Libertadores.

"Autuori está más seguro en Cristal, pase lo que pase, que Gorosito en Alianza. Gorosito ya firmó, pero es más seguro que Autuori que dirija en enero. Si Alianza queda Perú 4, no aseguraría que Gorosito es el técnico de Alianza en 2026", dijo el comentarista deportivo en el programa Después de Todo.

Asimismo, el exfutbolista y dirigente sostuvo que no sería el primer caso que en Matute terminan asumiendo las penalidades por despedir a su entrenador. "No sería el primer contrato que pagan de un técnico que no trabaja", dijo.

Recordemos que si el Clausura culmina hoy, Alianza Lima deberá jugar ante Cristal una semifinal. El perdedor será Perú 4 y tendrá que comenzar la Libertadores en febrero y superar hasta tres etapas antes de llegar a la fase de grupos. Por su parte, el vencedor jugará con Cusco FC la gran final por el segundo lugar.

Tras el empate ante Melgar, un sector de aficionados del cuadro íntimo habían pedido la salida del 'Pipo', por sus decisiones tanto en el planteamiento como en el replanteo, más allá de terminar empatándolo en los descuentos.

Néstor Gorosito renovó en Alianza Lima por todo el 2026

El pasado 23 de octubre, Alianza Lima anunció la ampliación del contrato Néstor Gorosito por toda la temporada 2026. Su renovación se justificó por la campaña realizada a nivel internacional, en la que disputó 18 partidos y llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana.