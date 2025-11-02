Pedro Gallese se pronuncia sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima: "Me gustaría..."

Orlando City hizo oficial la salida de Pedro Gallese luego de pasar varios años defendiendo el arco del equipo en la MLS. El futuro del futbolista peruano es incierto, pero los rumores lo vinculan con una posible retorno a Alianza Lima. Actualmente, el arquero del club de La Victoria tiene a Guillermo Viscarra.

Alianza Lima está buscando reforzarse para el 2026 con grandes fichajes que le permitan salir campeón del torneo local, pero también demostrar un alto rendimiento a nivel internacional. Uno de los nombres que ha sonado en el equipo Íntimo es precisamente el de Pedro Gallese, quien no continuará en el Orlando City para la siguiente temporada.

Pedro Gallese podría ser uno de los fichajes de Alianza para el 2026

A sus 35 años, Pedro Gallese está en busca de encontrar su futuro profesional en el mundo del fútbol y al igual que Luis Advíncula, su nombre también suena para reforzar a Alianza Lima en la siguiente temporada. Lo cierto es que su llegada al club también depende de los objetivos del jugador.

En tanto, en una entrevista con César Vivar Miranda en 'Así es el fútbol' se le preguntó si le gustaría ser presidente de Alianza Lima o de la FPF y su respuesta dejó sorprendidos a todos. "Están buenos los dos, pero me gustaría de la Federación", señaló.

(Video: Así es el fútbol)

El pasado de Pedro Gallese en Aelianza Lima

De regresar a Alianza Lima, Pedro Gallese estaría viviendo su segunda etapa en el club victoriano tras la temporada 2019 donde jugó la Copa Libertadores. Curiosamente, al año siguiente sería donde iniciaría su vida en Orlando City, vínculo que terminó este 2025.