Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Confirmado: Alianza Lima y Universitario se enfrentarán para definir al campeón del Clausura

Alianza Lima se ganó el pase a la gran final del Torneo Clausura 2025 y enfrentará a Universitario de Deportes en dos partidos.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en la final.
Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en la final. | Foto: Composición Líbero.
¡Hay clásico! Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025. Estos duelos serán a ida y vuelta con el objetivo de definir al campeón del fútbol peruano, por lo que los hinchas de ambos clubes se encuentran sumamente emocionados y ya calientan la previa con diversos mensajes.

Sporting Cristal no pudo recibir mejor noticia con el empate de Alianza Lima y Melgar en Matute.

La buena noticia que recibió Sporting Cristal tras empate de Alianza Lima y Melgar

Resulta que, por las semifinales, la 'U' derrotó 6-0 a Sporting Cristal y se ganó su boleto a la definición por el trofeo, mientras que el cuadro blanquiazul hizo lo propio y goleó por un global de 5-0 a Carlos Mannucci. De esta forma los íntimos están cada vez más cerca del bicampeonato de la Liga Femenina.

Alianza Lima se hizo con el Torneo Apertura, por lo que si se lleva el Torneo Clausura saldrá campeón del fútbol peruano sin necesidad de disputar playoffs. Por su parte, Universitario intentará impedirlo a toda costa y vengarse de la final que perdió (2-0) a mediados de temporada. Las merengues vieron cómo el clásico rival dio la vuelta en su cara.

¿Qué pasa si Universitario gana?

Si la 'U' se lleva el Torneo Clausura forzará la definición por el título de la Liga Femenina, el cual será precisamente ante las aliancistas. En caso ocurra esto, tendremos un total de cuatro clásicos del balompié nacional durante un mismo mes. Recordemos que las íntimas son locales en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que las cremas han venido jugando en Campo Mar.

¿Cuándo se jugará la final del Torneo Clausura 2025?

Si bien ya se sabe que clasificaron Alianza Lima y Universitario, de momento no se ha informado sobre una fecha establecida para la final del Torneo Clausura 2025. Eso sí, se llevará a lo largo del presente mes de noviembre de todas formas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

