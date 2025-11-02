Cecilio Waterman campeón en Chile y recordó su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y la pasé mal"

La liga chilena 2025 ya tiene campeón. Se trata de Coquimbo Unido, que venció 2-0 a Unión La Calera para lograr el primer título de su historia. Una de las figuras del equipo 'Pirata' es Cecilio Waterman, quien anotó uno de los goles del encuentro y tras el mismo, recordó paso por Alianza Lima, asegurando que la pasó mal y que está agradecido con el club negriamarillo por recibirlo y ahora conquistar el título.

"Estoy agradecido con la gente de Chile que me trató siempre de la mejor manera. El año pasado fui a Perú, me lesioné, la pasé mal. Fui a América de Cali y no me dieron nada por el hombro... Coquimbo me recibió y, mira, ahora es campeón del fútbol chileno", declaró en entrevista con TNT Sports.

