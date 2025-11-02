0
Alianza Lima presentó a su nueva incorporación para la temporada: "Bienvenido..."

Alianza Lima no deja de sorprender de cara al 2026 y a través de sus redes sociales anunció a su nueva incorporación para la temporada.

Alianza Lima no logró salir campeón del fútbol nacional de la Liga 1 2025 en la categoría masculina; sin embargo, no deja nada al azar para coronarse como ganador en el 2026. Es por eso que, en beneficio de todos sus hinchas y socios, el club presentó de manera oficial a su nueva adquisición a través de sus redes sociales.

Alianza Lima anunció de forma oficial a su nueva incorporación para la temporada 2025

Alianza utilizó su X (antes Twitter) y Facebook para anunciar que la empresa 'Turismo Jaksa' será el nuevo patrocinador del club con el fin de brindar beneficios a todos los hinchas y socios.

Alianza Lima presentó a Turismo Jaksa como nuevo patrocinador del club para la temporada. Foto: Alianza Lima.

"Todos nuestros íntimos disfrutarán del 30% en pasajes de Turismo Jaksa", se puede leer en la red social del club íntimo con una imagen donde se ve a los directivos de Alianza y de la empresa anunciada.

Un beneficio que tendrán los aficionados blanquiazules es que obtendrán un 30% de descuento en su primer viaje si utilizan 'Turismo Jaksa'. Además, si cumplen años, la empresa les brinda un viaje gratis.

Además, los hinchas de Alianza podrán llamar al servicio al cliente al 913 396 3060. Este teléfono también sirve para realizar reservas y cumplir el sueño del gran viaje.

Por otro lado, los miembros de 'Hazte Íntimo' disfrutarán de sorteos mensuales como beneficio, que les permitirán realizar un viaje soñado vistiendo los colores de Alianza Lima y explorando diversas partes del Perú.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

