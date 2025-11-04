Alianza Lima y las 6 duras bajas que sufrirá para partido crucial ante Los Chankas

Este miércoles 5 de noviembre, Alianza Lima deberá afrontar el partido pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 ante Los Chankas de Andahuaylas. El equipo de Néstor Gorosito sabe que necesita lograr un triunfo de visita para no alejarse de la posibilidad de ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

Bajas de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas

En la antesala de este vital compromiso se conoció que el cuadro victoriano no llegará completo, y es que, de acuerdo a la información que brindó el periodista Marcello Merizalde, los íntimos presentarán las bajas de Miguel Trauco, Matías Succar, Piero Cari, Guillermo Enrique, Pablo Lavandeira y Alessandro Burlamaqui.

Cabe resaltar que, Enrique y Succar quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica; mientras tanto, sobre Trauco, Cari y Burlamaqui estarán ausentes por lesión.

Convocados de Alianza Lima ante Los Chankas/Foto: X

En el caso del volante Pablo Lavandeira, ya se encuentra recuperado del esguince y desgarro completo del tendón de la rodilla izquierda que sufrió en el mes de mayo, por lo que viene entrenando con normalidad a la par de sus compañeros, sin embargo, la decisión de ser convocado depende únicamente del comando técnico.

Néstor Gorosito alista cambios en el once ante Los Chankas

En vista de la gran cantidad de bajas que tendrá Alianza Lima, el estratega Néstor Gorosito ya viene planificando una serie de modificaciones en el esquema titular pensando en lograr una victoria frente a Los Chankas.

Líbero conoció en su edición impresa que por ahora, la duda es Pedro Aquino o Jesús Castillo en la volante del elenco victoriano. Bajo ese escenario, se espera que con el último entrenamiento, el DT defina la alineación que buscará volver a ganar en Andahuaylas como sucedió en el Clausura 2024, cuando los blanquiazules se impusieron 1-0 con el único tanto del delantero colombiano Pablo Sabbag.