Piero Quispe rompe su silencio y descarta llegar a Matute: "Nunca jugaría en Alianza Lima"

Piero Quispe vive una nueva etapa en Sydney FC de Australia, donde poco a poco se viene afianzando en el once titular de los 'Sky Blues', sin embargo, pese a estar lejos del Perú, el mediocampista nacional sigue haciendo noticia y ahora causó sorpresa en los hinchas al hablar sobre una eventual oferta de Alianza Lima.

¿Qué dijo Piero Quispe sobre jugar en Alianza Lima?

Como se conoce, el joven volante está muy identificado con Universitario de Deportes, clásico rival de los blanquiazules. En esa línea, en la reciente edición del programa 'Hablemos de MAX', Quispe fue consultado si le gustaría jugar por los victorianos a lo que no dudó en dar una firme respuesta.

Piero Quispe fue campeón con Universitario en el 2023

El futbolista 24 años dejó en claro que jamás podrá reforzar a los íntimos, ya que la 'U' es el club de sus amores. "Si me llama Alianza Lima yo mismo diría que no. Nunca jugaría por Alianza Lima", manifestó el mediocampista ofensivo.

Piero Quispe habló sobre el tricampeonato de Universitario

En otro lado de la entrevista, el exjugador de Pumas UNAM de México se mostró muy emotivo al hablar sobre el tricampeonato de Universitario, y afirmó que los merengues siempre serán el club donde desee volver en el futuro.

"Hablar de la 'U', se me eriza la piel, siempre lo digo. Para mí la 'U' es mi vida, es el club que me dio todo. No sabes cuánto me alegra que haya logrado el tricampeonato. Pero no hubiera vuelto aún, a la U nunca le diría que no, pero quiero estar mucho más tiempo en el extranjero y luego volver", acotó.

Próximo partido de Sydney FC:

Con Piero Quispe, Sydney FC volverá a tener acción en la A-League frente a Macarthur Football Club este sábado 8 de noviembre por una nueva fecha del torneo australiano. El duelo quedó pactado para las 23:00 horas de Perú.