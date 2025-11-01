- Hoy:
Sydney goleó 4-1 a Newcastle Jets con participación trascendental de Piero Quispe
Piero Quispe sigue causando sensación en Sydney FC, que venció 4-1 a Newcastle Jets de visita por la A League con gran actuación del volante peruano.
Victoria peruana en Australia. Sydney FC goleó con un categórico 4-1 a Newcastle Jets en condición de visitante por la tercera fecha de la A League 2025-26 con la presencia de Piero Quispe, quien una jornada más arrancó como titular y tuvo una destacada actuación, teniendo participación importante en dos de los goles del equipo.
Los 'Sky Blue' comenzaron perdiendo las acciones de manera rápida (a los 8'), sin embargo, el 'Príncipe Inca' tuvo su primera gran aparición poco tiempo después, más precisamente a los 11 minutos, cuando tras realizar una presión en campo rival junto con su compañero Víctor Campuzano, recuperó el balón para que Alhassan Touré ponga el empate con un golazo desde la media luna.
En el segundo tiempo, Sydney fue una máquina imparable para su rival y el futbolista de 24 años volvió a aparecer cuando el reloj marcaba los 74 minutos. En una jugada colectiva, el exjugador de Universitario mandó un pase entre líneas al lateral derecho Rhyan Grant, quien mandó un centro al área que desvió el arquero, pero que el rebote le quedó al defensor Patrick Wood y este convirtiera el cuarto tanto del equipo.
Piero Quispe suma 260 minutos jugados con Sydney FC, pero sigue sin anotar
El volante ofensivo peruano viene gozando de la continuidad que buscaba desde su llegada al Sydney FC. Es más, se ha convertido en el séptimo futbolista del plantel con más minutos jugados en la presente temporada de la liga australiana pues ha disputado 260' de 270' posibles en tres encuentros.
Piero Quispe ha jugado 260 minutos en tres partidos de la A League con Sydney FC. Foto: Sydney FC
Hasta el momento, Quispe ha sido siempre titular y pese a no marcar goles ni dar asistencias, viene siendo una de las figuras de su equipo y una pieza importante para el DT Ufuk Talay, quien desde principios de la campaña lo ha ubicado en la posición de segundo delantero.
Piero Quispe: estadísticas en el partido entre Newcastle Jets vs. Sydney FC
Piero Quispe disputó los 90 minutos del partido con Sydney FC ante Newcastle Jets por la tercera fecha de la liga australiana, teniendo una buena actuación, sobre todo a nivel de creación de jugadas de gol. En todo el tiempo que estuvo en cancha, realizó un disparo, tres pases clave, dos intercepciones defensivas y dio el 83% de pases precisos (20 de 24); de acuedo a datos proporcionados por el portal internacional Sofascore.
