Piero Quispe paraliza las redes con inesperada publicación por el tricampeonato de Universitario

Uno de los jugadores que sabe lo que es ser campeón con Universitario de Deportes es Piero Quispe. El futbolista logró levantar el trofeo en el recordado 'Matutazo' del 2023. De hecho, eso valió para que luego migre al exterior con Pumas UNAM de México, en el que logró afrontar varios compromisos en busca del título.

Ahora, con presente en el Sydney FC de Australia, Piero Quispe no dejó atrás el partido clave de los 'merengues' ante ADT en Tarma y festejar a su manera el tricampeonato del club de sus amores. El futbolista de 24 años fue parte de este gran proceso, por lo que no puede negar ser parte de este logro de los 'merengues'.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista compartió una postal de Universitario de Deportes en el que se proclaman tricampeones del fútbol peruano. Quispe agregó corazones con los colores que representa el club y así dejar en claro que anda pendiente de todo lo que ocurra con dicha institución.

Piero Quispe y su publicación tras tricampeonato de Universitario.

Así se fue Piero Quispe de Universitario

Luego de obtener el título del 2023, Piero Quispe dejó sentido mensaje a los hinchas de Universitario para anunciar su salida a México. El volante conmovió con sus palabras al saber que iba a afrontar un nuevo reto profesional en su carrera.

"Agradezco a mis compañeros, al comando técnico, a los dirigentes y a todos los trabajadores del club, pero especialmente a los hinchas por siempre apoyarme y creer en mí. Nunca los voy a olvidar y siempre los seguiré. Estoy dando un gran paso en mi carrera, me toca jugar por primera vez en el exterior en un club grande y con mucha historia. Tengo muchos sueños y metas por cumplir, pero este primer paso no hubiera sido posible sin la 'U', sin mis compañeros y sus hinchas. Te amo crema de mi vida y no olviden que grande hay uno solo. ¡Y dale 'U' por siempre escucharán!", escribió en Instagram.

Títulos de Piero Quispe con Universitario

Si bien el principal logro de Piero Quispe con Universitario fue el título nacional del 2023, también se registra el certamen corto del Clausura del mismo año. El volante fue clave en dicha temporada y su gran nivel valió para que clubes como Pumas UNAM apuesten por el joven peruano en dicha temporada.