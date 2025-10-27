Universitario confirma a ex Rosario Central por todo el 2026 tras el tricampeonato: "Por una..."

Universitario consiguió el anhelado tricampeonato del fútbol peruano y ahora ha sorprendido a sus aficionados al tener acuerdo con ex Rosario Central para el 2026. La directiva sigue trabajando en su afán de potenciar el plantel, recordando que debe mantener la base que le ha dado tantas alegrías a la hinchada.

Se trata de Horacio Calcaterra, el volante de 36 años que decidió regresar a la 'U' para la temporada 2023, y así ser parte de este tricampeonato que acaba de consumarse en Tarma. El ex Sporting Cristal llegó a buenos términos con la directiva crema y así renovar su vínculo por un año.

Según informó el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, el popular 'Calca' recibió el respaldo de la administración a cargo de Franco Velazco, sabiendo de su experiencia y ser pieza clave en las obtenciones de los tres títulos nacionales. El mediocampista ha sufrido lesiones en los últimos meses, pero eso no significó una salida abrupta de la institución de Ate.

"Horacio Calcaterra renueva con Universitario de Deportes por una temporada más. El volante consiguió su séptimo título en el fútbol peruano", informó el periodista Gustavo Peralta.

Horacio Calcaterra se queda en Universitario para el 2026.

Horacio Calcaterra y sus títulos en el fútbol peruano

Con el tricampeonato de Universitario de Deportes, Horacio Calcaterra sumó siete títulos en el fútbol peruano y se mantendrá en tienda crema con la esperanza del tetracampeonato con la 'U'. Revisa el palmarés del mediocampista argentino-peruano:

Sporting Cristal: Título 2014

Sporting Cristal: Título 2016

Sporting Cristal: Título 2018

Sporting Cristal: Título 2020

Universitario: Título 2023

Universitario: Título 2024

Universitario: Título 2025

¿En qué clubes jugó Horacio Calcaterra?

Estos son los equipos por los que pasó Horacio Calcaterra en lo que va de su carrera profesional: