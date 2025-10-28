0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Se confirmó si Universitario dará el batacazo con el fichaje de Claudio Spinelli tras el tri: "Hoy..."

Claudio Spinelli es el perfil del delantero que gusta en Universitario luego de lograr el tri. Por ello, te contamos si el argentino será el refuerzo de los cremas en el 2026.

Solange Banchon
Universitario y lo último que se sabe sobre posible llegada de Claudio Spinelli para 2026
Universitario y lo último que se sabe sobre posible llegada de Claudio Spinelli para 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ganó el tricampeonato nacional, y ahora tendrá el gran reto de reforzar su plantel para afrontar la Copa Libertadores 2026, y sobretodo buscar el tetracampeonato. Bajo ese escenario, uno de los nombres que viene siendo vinculado al cuadro de Jorge Fossati es la del argentino Claudio Spinelli. ¿Será el flamante fichaje de los cremas?

Delantero vinculado a Alianza Lima para 2026 habló sobre su futuro en su actual equipo

PUEDES VER: Jugador voceado en Alianza Lima dio detalles de su futuro: "Orgulloso de representar este escudo"

¿Claudio Spinelli llegará a Universitario para la temporada 2026?

En la reciente edición del programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta señaló que el club viene sondeando futbolistas que tengan las características del atacante, e incluso agregó que el actual director deportivo, Álvaro Barco está convencido de traer un delantero como el ex Lanús. Sin embargo, por ahora resulta complicado por diversos factores.

Claudio Spinelli

Claudio Spinelli no llegará a Universitario para la temporada 2026

"Del perfil de Spinelli, delantero de Independiente del Valle es el que gusta a Álvaro Barco, pero hasta hace algunos años estaba al alcance, pero hoy es imposible", manifestó el comunicador.

En esa misma línea, el hombre de prensa detalló que la directiva de Universitario tiene el objetivo de fortalecer su ataque con figuras que tengan cuota goleadora. "Álvaro Barco va a apuntar a menos o máximo de 29 años, que no tengan tanto cartel pero que sean esos jugadores que vienen acá, sean efectivos y la rompan", acotó.

Claudio Spinelli y sus números con Independiente de Valle esta temporada

El delantero argentino Claudio Spinelli es el '9' titular del 'Matagigantes' este 2025. Según sus estadísticas, en su cuenta personal registra 42 encuentros oficiales entre la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Liga Pro, y la Copa de Ecuador. Su eficacia en el equipo liderado por Javier Rabanal no se discute, pues actualmente posee 23 anotaciones, además de 2 asistencias y un aproximado de 2662 minutos.

Claudio Spinelli: ¿en que clubes ha jugado?

A sus 28 años, Spinelli cuenta con una importante trayectoria, desde clubes del extranjero hasta algunos de Medio Oriente.

  • Tigre
  • San Martín (SJ)
  • Génova (Italia)
  • Crotone (Italia)
  • Argentinos Jrs.
  • Gimnasia
  • FC Koper (Eslovenia)
  • FK Oleksandriya (Ucrania)
  • Lanús
  • CD Maldonado (Uruguay)
  • Bnei Sakhnin (Israel)
  • Defensor SC (Uruguay)
  • Independiente del Valle

¿Hasta cuándo es el contrato de Claudio Spinelli con Independiente del Valle?

Finalmente, hay que recordar que Claudio Spinelli todavía tiene un vínculo con la escuadra ecuatoriana hasta diciembre de 2027. Su arribo al 'Negriazul' se dio en enero de la presente temporada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Se confirmó si Universitario dará el batacazo con el fichaje de Claudio Spinelli tras el tri: "Hoy..."

  2. Álvaro Barco anunció los jugadores que seguirán en Universitario tras el 'tri': "Prácticamente"

  3. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano