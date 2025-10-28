Se confirmó si Universitario dará el batacazo con el fichaje de Claudio Spinelli tras el tri: "Hoy..."

Universitario de Deportes ganó el tricampeonato nacional, y ahora tendrá el gran reto de reforzar su plantel para afrontar la Copa Libertadores 2026, y sobretodo buscar el tetracampeonato. Bajo ese escenario, uno de los nombres que viene siendo vinculado al cuadro de Jorge Fossati es la del argentino Claudio Spinelli. ¿Será el flamante fichaje de los cremas?

¿Claudio Spinelli llegará a Universitario para la temporada 2026?

En la reciente edición del programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta señaló que el club viene sondeando futbolistas que tengan las características del atacante, e incluso agregó que el actual director deportivo, Álvaro Barco está convencido de traer un delantero como el ex Lanús. Sin embargo, por ahora resulta complicado por diversos factores.

Claudio Spinelli no llegará a Universitario para la temporada 2026

"Del perfil de Spinelli, delantero de Independiente del Valle es el que gusta a Álvaro Barco, pero hasta hace algunos años estaba al alcance, pero hoy es imposible", manifestó el comunicador.

En esa misma línea, el hombre de prensa detalló que la directiva de Universitario tiene el objetivo de fortalecer su ataque con figuras que tengan cuota goleadora. "Álvaro Barco va a apuntar a menos o máximo de 29 años, que no tengan tanto cartel pero que sean esos jugadores que vienen acá, sean efectivos y la rompan", acotó.

Claudio Spinelli y sus números con Independiente de Valle esta temporada

El delantero argentino Claudio Spinelli es el '9' titular del 'Matagigantes' este 2025. Según sus estadísticas, en su cuenta personal registra 42 encuentros oficiales entre la Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Liga Pro, y la Copa de Ecuador. Su eficacia en el equipo liderado por Javier Rabanal no se discute, pues actualmente posee 23 anotaciones, además de 2 asistencias y un aproximado de 2662 minutos.

Claudio Spinelli: ¿en que clubes ha jugado?

A sus 28 años, Spinelli cuenta con una importante trayectoria, desde clubes del extranjero hasta algunos de Medio Oriente.

Tigre

San Martín (SJ)

Génova (Italia)

Crotone (Italia)

Argentinos Jrs.

Gimnasia

FC Koper (Eslovenia)

FK Oleksandriya (Ucrania)

Lanús

CD Maldonado (Uruguay)

Bnei Sakhnin (Israel)

Defensor SC (Uruguay)

Independiente del Valle

¿Hasta cuándo es el contrato de Claudio Spinelli con Independiente del Valle?

Finalmente, hay que recordar que Claudio Spinelli todavía tiene un vínculo con la escuadra ecuatoriana hasta diciembre de 2027. Su arribo al 'Negriazul' se dio en enero de la presente temporada.