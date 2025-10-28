¿Quién es Claudio Spinelli, el goleador de casi 2 millones que se acerca a Universitario?

En las dos últimas temporadas, Universitario de Deportes no ha tenido ‘suerte’ en la contratación de un delantero de área. Los argentinos Diego Dorregaray (2024) y Diego Churín (2025) no alcanzaron la dimensión de ‘valiosos’ en el universo crema. ‘Dorre’ jugó 24 partidos y anotó 4 goles, mientras que Churín suma - hasta el momento - suma 27 partidos y 5 goles.

Con el Tricampeonato Nacional en las vitrinas del club, la ‘U’ tiene dos grandes objetivos en el 2026: conquistar el Tetracampeonato y dar fuego en la Copa Libertadores, un torneo en el que se llegó a la final en 1972, hace 53 años. Un tiempo ‘cruel’ para uno de los equipos más populares del continente.

La dirigencia estudiantil no quiere volver a equivocarse y ha puesto sus ojos en otro argentino, Claudio Spinelli, un jugador rápido, peleador, relativamente joven y con un olfato de gol necesario para los intereses del club. A sus 28 años, el ‘Gringo’ de 1,80 m de estatura y 85 kg de peso, milita en el Independiente del Valle (IDV) de Ecuador (suma 24 goles y 2 asistencias).

Spinelli, además, ha jugado en Tigre (2017-2018), San Martín de San Juan (2017-2018), Genoa de Italia (2018-2022), Crotone de Italia (2018), Argentinos Juniors (2019), Gimnasia y Esgrima La Plata (2019-2020), FC Koper de Eslovenia (2020-2021), FC Oleksandria de Ucrania (2021-2022), Lanús (2022), Deportivo Maldonado de Uruguay (2023), Bnei Sakhnin FC de Israel (2024), Defensor Sporting de Uruguay (2024) y actualmente en el IDV. Su único palmarés es la Copa Uruguay que ganó el 2024 jugando en el Defensor Sporting.

Fichajes Universitario 2026

En tienda crema empezaron los cambios. Alex Valera es pretendido por clubes de Brasil, México y Medio Oriente; y Sebastián Britos dejará el club para darle pase a Diego Romero (hoy en el Banfield de Argentina).

Rodrigo Ureña tiene ofertas de México y Colombia; Jairo Vélez depende del futuro de la UCV (dueño de su pase) y Gabriel Costa será prestado.

“Tengo contrato con Universitario de Deportes y me siento feliz acá. El mismo Álvaro Barco (director deportivo) me hizo recordar que aún tengo contrato vigente con este club que amo tanto", dijo Jorge Fossati, Entrenador de la 'U'.

Este año, en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, Spinelli le anotó un gol a la “U” con IDV (1-1).