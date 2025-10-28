'Condor' Mendoza apunta contra Valera pese a ser campeón con Universitario: "Que vaya a..."

Álex Valera es uno de los futbolistas que más críticas ha recibido a lo largo del año, pero el delantero se ha sabido mantener firme en su deseo por lograr sus objetivos. A pesar de haber salido campeón con Universitario, su nombre sigue siendo mencionado en los análisis futbolísticos. Tal es el caso del 'Condor' Mendoza, quien entre tanto elogio, también habló sobre la trayectoria del atacante de la 'U'.

Incluso manteniéndose entre los primeros lugares de la tabla goleadora, Álex Valera ha sido nuevamente señalado, pero esta vez por el 'Condor' Mendoza, jugador que tiene una amplia trayectoria en el extranjero. Si bien es cierto que tuvo buenos comentarios hacia el atacante de Universitario por todo lo mostrado este año, no dudó en apuntar que no es mejor que él.

"¿Que Valera es mas que yo? No pues... primero que vaya a jugar a Europa. Yo lo respeto a Valera por lo que está haciendo acá. Si él hubiera estado en mi época, es un problema, no juega. Si yo fuera Valera, me quedo en el fútbol peruano", fueron las palabras de Andrés Mendoza al ser comparado con el '9' de Universitario en el programa 'Datazo'.

Valera fue criticado por el 'Condor' Mendoza.

Los números de Álex Valera en Universitario son considerablemente buenos teniendo en cuenta que es el delantero más regular que ha tenido el equipo 'crema'. En el 2021 terminó el año con 13 goles, en el 2022 su marca fue de 12, mientras que en el 2023 dejó su huella en la red 16 veces y el año pasado gritó 13 goles con la camiseta de la 'U'. En lo que va del 2025, tiene 17 anotaciones.

Goleadores del Torneo Clausura 2025

La tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 tiene como líder a Jarlin Quintero de UTC con 10 anotaciones, seguido de cerca por Álex Valera con 9 goles. A ellos también se suman Yorleys Mena y Facundo Callejo con 9 y 8 anotaciones, respectivamente.