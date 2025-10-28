Miguel Trauco impacta a hinchas tras revelar acercamiento con Sporting Cristal: "Hablé con Yotún"

Miguel Trauco fue una de las grandes novedades en el mercado de pases 2025, y es que, pese a estar muy identificado con Universitario, el 'Genio' demostró su profesionalismo para llegar por todo lo alto a Alianza Lima. En esa línea, ahora el lateral peruano contó inéditos detalles sobre su arribo a Matute esta temporada.

Miguel Trauco contó que pudo llegar a Sporting Cristal

Mediante una reciente entrevista con el programa de YouTube 'Hazme el aguante', el futbolista con pasado en Flamengo de Brasil dejó en claro que a comienzos del 2025 recibió varias ofertas al encontrarse como agente libre y mientras definía su futuro logró conversar con el capitán de Sporting Cristal.

Miguel Trauco fichó por Alianza Lima a inicios de la temporada 2025/Foto: X

"Hablé con 'Yoshi' (Yoshimar Yotún), mi representante también quería la propuesta de Cristal", manifestó Trauco. Bajo ese contexto, el jugador de 33 años relató que se frustró su fichaje por el conjunto del Rímac por temas personales.

"Lo que pasa es que veníamos de una etapa medio complicada como pareja, por el cual también yo opté por venir acá a jugar en el Perú porque no estaba en mis planes regresar. Entonces pasaron algunas cosas personales que hizo que yo cambiara de decisión y poder estar aquí", acotó el lateral del cuadro blanquiazul.

¿Hasta cuándo es el contrato de Miguel Trauco con Alianza Lima?

En medio de toda la expectativa, se conoció que el 'Genio' firmó un contrato con Alianza Lima por dos temporadas, es decir hasta diciembre de 2026. Miguel Trauco llegó a La Victoria en condición de jugador libre tras no renovar con Criciúma de Brasil.

Números de Miguel Trauco con Alianza Lima esta temporada

Esta temporada, el experimentado lateral se consolidó por la banda izquierda en el once de Néstor Gorosito a nivel local e internacional. De acuerdo a sus estadísticas, el futbolista suma un total de 41 encuentros, no tiene goles ni asistencias, y en promedio registra 3430 minutos.