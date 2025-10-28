Universitario contactó por delantero extranjero de Alianza Lima para el 2026: "Es real..."

Universitario de Deportes sigue festejando la obtención de la estrella 29, pero no descuidan otras prioridades como sus próximos refuerzos para la Liga 1 y Copa Conmebol Libertadores 2026. Bajo ese escenario, en las últimas horas se conoció que la institución crema consultó por un atacante extranjero de Alianza Lima.

Universitario contactó por delantero extranjero de Alianza Lima para la temporada 2026

Alan Cantero es un elemento vital en la ofensiva del cuadro dirigido de Néstor Gorosito esta temporada. El argentino arribó a Matute en condición de préstamo procedente de Godoy Cruz de Argentina, sin embargo, el próximo 15 de noviembre vence la chance de que los íntimos ejecuten la compra de su pase y de momento no se evidencia un interés de que el elenco blanquiazul concrete esta posibilidad.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima esta temporada procedente de Argentina

Por consiguiente y ante el presunto interés de Liverpool de Uruguay, el periodista José Varela reveló en su canal oficial de YouTube que únicamente hay "sondeos" de equipos del extranjero y en el Perú, de Universitario de Deportes. Vale precisar que, esta comunicación se dio el día miércoles de la semana pasada.

"Me dijeron que habían algunos sondeos, consultas más nada, como es habitual en esta etapa del año. Obviamente Alianza Lima es una vitrina para cualquier jugador y recordemos que Alan Cantero ha participado a nivel internacional, fase de grupos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Playoffs, hay consultas y dentro de ellas es real que hubo una de Universitario de Deportes", señaló el comunicador.

(Video: YouTube - José Varela)

Números de Alan Cantero con Alianza Lima esta temporada

Desde su llegada a La Victoria, el también extremo izquierdo tiene en su cuenta personal 28 encuentros con los íntimos, entre la Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, así como 5 goles, 4 asistencias, y un aproximado de 1523 minutos. Si bien Cantero no es titular indiscutible, para el 'Pipo' Gorosito viene siendo una importante pieza de recambio.

Valor en el mercado de Alan Cantero

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo refiere que en la actualidad el ariete argentino se cotiza en 650 mil euros en el mercado de pases a sus 27 años.