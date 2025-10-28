Exjugador de Banfield sueña con reforzar Alianza Lima para la temporada 2026: "Tengo ganas"

La temporada de Alianza Lima en el 2025 dejó en claro que el plantel tiene nivel para competir en competición internacional, pero para no cometer el error de dejar de lado el torneo local, es importante contar con jugadores de alto rendimiento. En ese sentido, un importante jugador que jugó para Banfield fue tajante al hablar sobre su anhelo de jugar para el equipo victoriano en la temporada 2026.

Después de la renovación de Néstor Gorosito y confirmarse que seguirá siendo el DT para el próximo año, en el mundo de Alianza Lima se habla de la continuidad de ciertos jugadores para mejorar los resultados del 2025. Se supo que jugador que pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield de Argentina tiene fuertes intenciones de defender los colores de la blanquiazul.

Guillermo Enrique y su deseo de seguir en Alianza Lima

El todavía jugador de Alianza Lima no dudó en mostrar su anhelo de mantenerse en La Victoria a pesar del rendimiento irregular que presentó durante la temporada donde tuvo la oportunidad de ser titular en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores.

"Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme, pero son semanas complicadas porque no me quiero ir. Siempre voy a estar agradecido al profe y a su comando técnico. Ellos me han salvado de cosas importantes", sostuvo Guillermo Enrique en conversación con los medios de comunicación.

Guillermo Enrique sueña con quedarse en Alianza Lima para el 2026.

El futuro de Guillermo Enrique es incierto y es que para quedarse en Alianza Lima primero tiene que asegurarse de estar entre los planes de Néstor Gorosito. Luego, Gimnasia de Argentina tendría que extender el préstamo con el club Íntimo. En ese sentido, aproximadamente en noviembre se podrá saber con claridad si el jugador argentino de 24 años se queda en Alianza o no.