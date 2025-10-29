- Hoy:
Partidos Liga 1: programación, resultados y canal de transmisión de la fecha 17 del Clausura
Alianza Lima y Sporting Cristal están obligados a ganar en esta jornada 17 de Clausura para sumar een la tabla del Acumulado. Universitario descansa.
Se acerca el final del Clausura y aquí te dejamos la programación completa de los partidos que se disputarán en la jornada 17 del torneo, que arranca este viernes 31 de octubre con el partido clave entre Alianza Lima vs Melgar. En tanto, Sporting Cristal visitará a Comerciantes Unidos. Finalmente, Universitario descansará, pero su posición no corre peligro debido a que ya se proclamó tricampeón nacional.
Partidos Liga 1: programación fecha 17
VIERNES 31
- 8:00 p. m. Alianza Lima vs Melgar
- Canal: L1 MAX
SÁBADO 1
- 1:00 p. m. Chankas vs Ayacucho
- Canal: L1 MAX
- 3:15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- Canal: L1 MAX
- 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs ADT
- Canal: L1 MAX
DOMINGO 2
- 1:00 p. m. Alianza Universidad vs Cusco FC
- Canal: L1 MAX
- 3:30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Atlético
- Canal: L1 MAX
- 6:00 p. m. Cienciano vs Juan Pablo II
- Canal: L1 MAX
- 6:00 p. m. Sport Boys vs UTC
- Canal: Gol Perú
Descansa Universitario y Sport Huancayo.
