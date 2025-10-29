0

Partidos Liga 1: programación, resultados y canal de transmisión de la fecha 17 del Clausura

Alianza Lima y Sporting Cristal están obligados a ganar en esta jornada 17 de Clausura para sumar een la tabla del Acumulado. Universitario descansa.

Sandra Morales
Así se jugará la fecha 17 del Torneo Clausura 2025
Así se jugará la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Se acerca el final del Clausura y aquí te dejamos la programación completa de los partidos que se disputarán en la jornada 17 del torneo, que arranca este viernes 31 de octubre con el partido clave entre Alianza Lima vs Melgar. En tanto, Sporting Cristal visitará a Comerciantes Unidos. Finalmente, Universitario descansará, pero su posición no corre peligro debido a que ya se proclamó tricampeón nacional.

Este sábado y domingo se disputará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley

PUEDES VER: Partidos Liga Peruana de Vóley: Tabla de posiciones, programación y dónde ver la fecha 2

Partidos Liga 1: programación fecha 17

VIERNES 31

  • 8:00 p. m. Alianza Lima vs Melgar
  • Canal: L1 MAX

SÁBADO 1

  • 1:00 p. m. Chankas vs Ayacucho
  • Canal: L1 MAX
  • 3:15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
  • Canal: L1 MAX
  • 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs ADT
  • Canal: L1 MAX

DOMINGO 2

  • 1:00 p. m. Alianza Universidad vs Cusco FC
  • Canal: L1 MAX
  • 3:30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Atlético
  • Canal: L1 MAX
  • 6:00 p. m. Cienciano vs Juan Pablo II
  • Canal: L1 MAX
  • 6:00 p. m. Sport Boys vs UTC
  • Canal: Gol Perú

Descansa Universitario y Sport Huancayo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Castillo impacta tras confesar la actitud de Gorosito en las derrotas de Alianza: "Las cosas no..."

  2. Paolo Guerrero lanzó inesperada respuesta cuando le consultaron si la 'U' es justo campeón: "No..."

  3. Reimond Manco pidió la salida de 3 jugadores de Alianza Lima y habló de los fichajes: "Cerrado"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano