Partidos Liga 1: programación, resultados y canal de transmisión de la fecha 17 del Clausura

Se acerca el final del Clausura y aquí te dejamos la programación completa de los partidos que se disputarán en la jornada 17 del torneo, que arranca este viernes 31 de octubre con el partido clave entre Alianza Lima vs Melgar. En tanto, Sporting Cristal visitará a Comerciantes Unidos. Finalmente, Universitario descansará, pero su posición no corre peligro debido a que ya se proclamó tricampeón nacional.

Partidos Liga 1: programación fecha 17

VIERNES 31

8:00 p. m. Alianza Lima vs Melgar

Canal: L1 MAX

SÁBADO 1

1:00 p. m. Chankas vs Ayacucho

Canal: L1 MAX

3:15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Canal: L1 MAX

6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs ADT

Canal: L1 MAX

DOMINGO 2

1:00 p. m. Alianza Universidad vs Cusco FC

Canal: L1 MAX

3:30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Atlético

Canal: L1 MAX

6:00 p. m. Cienciano vs Juan Pablo II

Canal: L1 MAX

6:00 p. m. Sport Boys vs UTC

Canal: Gol Perú

Descansa Universitario y Sport Huancayo.