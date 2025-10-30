Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por L1 MAX: pronósticos, canales y horarios para ver Clausura

0
Alianza Lima juega ante Melgar en el estadio Alejandro Villanueva, este viernes 31 de octubre, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Repasa horario y guía de canales.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima y Melgar se enfrentan en Matute por el Torneo Clausura
Alianza Lima y Melgar se enfrentan en Matute por el Torneo Clausura | Composición: Líbero
Alianza Lima se enfrenta a Melgar este viernes 31 de octubre, a partir de las 20:00 hora peruana, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Ya sin chances de título, el cuadro blanquiazul se concentra en terminar la temporada como segundo del acumulado para así jugar directamente la final de los play offs para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La principal novedad es la vuelta a lista de Alan Cantero, quien se recuperó de su lesión. Se espera que Jesús Castillo siga siendo el volante de contención, mientras que Paolo Guerrero apunta a ser el '9' titular.

Alianza Lima

Alianza Lima espera sumar tres puntos ante Melgar. Foto: Liga 1 Te Apuesto.

¿Cómo llega Melgar?

Por su parte, el elenco rojinegro podría disputar su último partido de la campaña en caso no acceda las semifinales por la Libertadores, esto porque descansará las últimas dos jornadas y no se puede permitir tropezar en Matute.

El 'Dominó' levantó con la vuelta de Juan Reynoso. El popular 'Cabezón' dirigió 11 partidos en su regreso a la 'Ciudad Blanca', sumando cinco victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas.

Melgar 2025

Melgar quiere clasificar a la Copa Libertadores. Foto: Liga 1 Te Apuesto.

Alianza Lima vs Melgar: horario

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00
  • Bolivia y Venezuela: 21:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00
  • México: 19:00
  • Estados Unidos: 21:00 (Miami y Nueva York) y 18:00 (Los Ángeles)
  • España: 02:00 (del sábado 1)

Alianza Lima vs Melgar: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima y Melgar será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en DirecTV, Best Cable, Claro TV y Zapping. Asimismo, ONLINE puedes verlo por las plataformas L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

Alianza Lima vs Melgar: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importante favoritismo con miras al partido ante Melgar, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar.

CasasAlianza LimaEmpateMelgar
Te Apuesto1.903.394.39
Inkabet1.803.454.30
Betano1.85 3.55 4.20
Apuesta Total1.843.604.25
Olimpo1.823.554.40

Alianza Lima vs Melgar: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Melgar: Carlos Cáceda; Elías Ramos, Alec Deneumostier, Leonel González, Mathias Llontop; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata; Cristian Bordacahar, Jhamir D’Arrigo y Jhonny Vidales.

Alianza Lima vs Melgar: últimos enfrentamientos

  • Melgar 0-1 Alianza Lima | Apertura 2025
  • Alianza Lima 1-1 Melgar | Clausura 2024
  • Melgar 1-0 Alianza Lima | Apertura 2024
  • Alianza Lima 0-0 Melgar | Clausura 2023
  • Melgar 2-1 Alianza Lima | Apertura 2023

Alianza Lima vs Melgar: estadio

El partido entre Alianza Lima y Melgar se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

