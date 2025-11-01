Henry Quinteros sorprendió al elegir a extranjero de Universitario para jugar en Alianza: "Es..."

Alianza Lima rescató un empate 2-2 sobre el final del partido ante Melgar por la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Este resultado, compromete seriamente a los íntimos en su objetivo de ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, torneo en el que necesitarán reforzar su plantel si quieren volver a hacer historia a nivel internacional.

Henry Quinteros eligió a extranjero de Universitario para jugar en Alianza Lima

Bajo ese escenario, y previo a lo que fue el duelo ante el 'Dominó', el exfutbolista Henry Quinteros sorprendió en los hinchas luego de señalar que el volante chileno Rodrigo Ureña sería una buena alternativa en el mediocampo del elenco victoriano. No obstante, también precisó que ante sus últimas declaraciones post tricampeonato de la 'U', estaría en desacuerdo.

Rodrigo Ureña es fundamental en el once de Universitario

"Ureña es un jugador de la 'U' que encajaría bien en Alianza por sus características. Me parece que tiene lo que le falta a Alianza en el centro del campo. Sin embargo, por sus últimas declaraciones en contra del club, no me gustaría", sostuvo en el programa de YouTube 'Desmarcados'.

Números de Rodrigo Ureña con Universitario este 2025

El 'Pitbull' sigue demostrando toda su calidad profesional en el cuadro que lidera el DT Jorge Fossati, por ende, esta temporada registra de manera oficial, 28 partidos por Liga 1 y Copa Libertadores 2025, de los cuales, tuvo participación en 3 asistencias y un aproximado de 2,089 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Rodrigo Ureña con Universitario?

Rodrigo Ureña tiene vínculo con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el mediocampista de 32 años apunta a extender su contrato y para eso sostendrá una reunión con la directiva en las próximas semanas.

Valor en el mercado de Rodrigo Ureña

Según Transfermarkt, el volante chileno permanece tasado hoy en día en 800 mil euros en el mercado de pases tras su presente con Universitario. Sin embargo, alcanzó los 850 mil euros en su mejor etapa con los cremas durante el 2023.