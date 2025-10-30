Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está a un paso de ganar la Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 ya tiene a sus finalistas. Lanús y Atlético Mineiro se verán las caras en Asunción el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción para definir al campeón de la competición. Conociendo a los equipos que lucharán por el título de la 'Gran Conquista', uno de ellos tiene en sus filas a un elemento clave que tuvo un paso accidentado por Universitario de Deportes.

El segundo club que escribió su nombre en la final de la Sudamericana ha sido Lanús, que superó este jueves 1-0 a Universidad de Chile en Argentina y cada vez está cerca de lograr el segundo título del certamen continental de su historia. Justamente, en el conjunto 'Granate' está actualmente un exintegrante de la 'U', quien puede sumar a su palmarés un trofeo internacional más.

Carlos Compagnucci: de renunciar a Universitario a ser finalista de la Copa Sudamericana

El personaje en cuestión es Carlos Compagnucci. El exfutbolista argentino es el asistente técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús en la actualidad, pero hace dos años estuvo como entrenador de Universitario, con los cuales no logró conseguir buenos resultados y se fue por la puerta de atrás.

El estratega de 57 años llegó al conjunto crema por segunda vez en su vida en junio del 2022 con el objetivo de salvar la temporada irregular que tenía en ese entonces. A finales de dicha campaña, logró clasificar a los merengues a la Sudamericana, razón por la que le renovaron la confianza para el 2023.

Compagnucci armó el plantel profesional para luchar por ser campeón de la Liga 1, pero su inicio fue muy malo, ganando solo uno de los cuatro partidos que dirigió. Ello hizo que renunciara a su cargo en marzo de dicho año, pero la hinchada de la 'U' le reconoce que puso la primera piedra del equipo que actualmente es tricampeón del fútbol peruano. En total, estuvo 24 duelos a cargo, ganando 11, empatando 6 y perdiendo los 7 restantes.

Carlos Compagnucci dirigió 24 partidos a Universitario entre 2023 y 2024. Foto: Líbero

Después de esa corta etapa en Perú, donde también fue DT de Alianza Atlético; Pellegrino le ofreció volver a trabajar con él todo el 2024 en Cádiz de España y desde inicios de 2025 arribó al elenco 'Granate', donde además de luchar por el Torneo Clausura argentino, han conseguido llegar hasta la final de la Copa Sudamericana, siendo una pieza importante en el éxito del club.

Carlos Compagnucci es asistente técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús, finalista de la Copa Sudamericana 2025. Foto: Composición Líbero

¿Cómo le fue a Lanús en la Copa Sudamericana 2025 con Carlos Compagnucci?

Con Carlos Compagnucci como asistente de Mauricio Pellegrino, Lanús terminó líder del grupo G de la 'Gran Conquista' con 12 puntos y después eliminó a Central Córdoba, Fluminense y U. de Chile para llegar a la final. Hasta el momento, ha sido parte de 12 partidos, de los cuales ganó 9, empató 5 y solo perdió 1.