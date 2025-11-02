Rebagliati dio polémico comentario sobre rendimiento de jugador de Universitario: "El gimnasio ni lo mira"

El título de Universitario de Deportes no ha servido para dejar atrás las críticas hacia uno de los jugadores más importantes del plantel. Mientras el equipo crema celebra la obtención de su nuevo título, la atención se sigue centrando en uno de sus delanteros. El comentarista deportivo Diego Rebagliati se refirió a la evolución que ha tenido Álex Valera.

Álex Valera se ha ganado el puesto como uno de los delanteros más efectivos de la Liga 1 y también ha demostrado su gran evolución en los últimos partidos con Universitario en los que ha marcado goles importantes para hacerse con el tricampeonato con varias fechas de anticipación.

Diego Rebagliati apunta contra Álex Valera

En los últimos meses, Álex Valera calló muchas bocas al demostrar un crecimiento futbolístico y sus más de 10 goles en el Torneo Clausura 2025 son una prueba de ello. En medio del 'tri' de Universitario, Diego Rebagliati hizo una revelación sobre Valera, pero también resaltó la evolución del delantero de 29 años, quien apunta a seguir vistiendo la camiseta del equipo crema para la temporada 2026.

"Creo que tiene una mejor cabeza, cada vez está más fuerte, a pesar de que me contaron que el gimnasio ni lo mira, pero tiene una base muy sólida. Creo que maneja muy bien su cuerpo, cada vez cubre más la pelota, presiona mejor. Es un jugador más completo. Ha mejorado un poco de todo y ha hecho los goles más importantes", dijo en el programa de 'Los Reba'

(Video: Los Reba)

Valor de Álex Valera en el mercado

Álex Valera, delantero de Universitario y campeón del 'tri', tiene un valor actual de 900 mil euros según el portal Transfermarket. Es uno de los más valorizados del plantel y en el club evalúan su continuidad para afrontar la temporada 2026.