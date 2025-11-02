Ex Universitario no quiso ser tricampeón y ahora se pierde la temporada por dura lesión

Universitario de Deportes ha tenido muchos futbolistas en su primer equipo para concretar el tricampeonato de la Liga 1. No solo en este 2025 en el que se consumó dicho objetivo, sino desde años anteriores en el que se proyectaba con ciertos jugadores por su capacidad y compromiso con la camiseta crema. Sin embargo, hay quienes decidieron tomar otro rumbo y vivir una realidad ajena a lo que experimentaron los 'merengues'.

Uno de ellos es Christofer Gonzales, quien vivió un presente complicado en Arabia Saudita por las diversas situaciones que atravesó con su exclub. En medio de ese momento del 2024, Universitario hizo esfuerzos para fichar a 'Canchita' y tenerlo en el año del Centenario. La idea era contar con un jugador de la casa para el bicampeonato, conjuntamente con la proyección del 'Tri'.

Sin embargo, a mediados del 2024 el volante decidió rescindir contrato y optar por ir a Sporting Cristal en busca de lograr todos los objetivos trazados. En sus primeros seis meses no pudo pelear el torneo local, y ahora este 2025 quedaron lejos de su anhelada estrella 21 para orgullo de los hinchas celestes.

Christofer Gonzales dejó Universitario para jugar por Sporting Cristal.

Christofer Gonzales se pierde la temporada 2025

Si bien restan dos jornadas para culminar el Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal tiene altas probabilidades de jugar los Playoffs para obtener el cupo de "Perú 2" a cierres de año. Sin embargo, uno de los ausentes será Christofer Gonzales tras confirmarse una grave lesión que necesitará atención inmediata.

Según informó la periodista Luccina Aparicio, 'Canchita' sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla, por lo que luego de unos exámenes se tomó la decisión de que se someta a cirugía. Esta medida fuerza a que el volante de 33 años se pierda lo que resta de la temporada 2025.

"Christofer Gonzales se someterá a cirugía tras sufrir una lesión ligamentaria en la rodilla. Su regreso a las canchas será el próximo año", informó la mencionada periodista en su cuenta de 'X'.