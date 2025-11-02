- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Cusco vs Alianza UDH
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs Atenea
- Banco de la Nación
¡No depende de sí mismo! Cristal y el resultado que lo clasifica HOY a Copa Libertadores
Tras su goleada a Comerciantes Unidos en Cutervo, Sporting Cristal necesita de un marcador en el Torneo Clausura para clasificar HOY a la Copa Libertadores.
Sporting Cristal es uno de los clubes que aún mantiene metas en lo que resta de la temporada 2025. Con el título nacional lejos de su vitrina, ahora el equipo celeste sueña con ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En medio de este panorama, se conoció que HOY, domingo 2 de noviembre, el equipo del Rímac puede clasificar automáticamente a estos novedoso Playoffs y, por consecuencia, al certamen Conmebol del siguiente año.
PUEDES VER: Ávila dejó emotivo comentario tras convertirse en el tercer máximo goleador de Cristal: "Estoy"
Una de las tablas de posiciones que más relevancia cobran a fines de año es el Acumulado, en el que Sporting Cristal se ubica en el cuarto lugar y desplazó a FBC Melgar tras su empate ante Alianza Lima en Matute. Sin embargo, hay un equipo que puede complicarlo en las últimas jornadas si es que los de Autuori afrontan un nuevo tropiezo.
Sporting Cristal venció en Cutervo a Comerciantes Unidos.
Resultado que necesita Sporting Cristal para clasificar a Copa Libertadores 2026
Se trata del partido que afrontarán en Piura entre Atlético Grau vs Alianza Atlético. Este cotejo a disputarse en el Estadio Campeones del 36 presentará a dos elencos con sus respectivos objetivos en la recta final de temporada. Por el lado de los 'albos', deben sumar el pleno de victorias para anhelar puestos de Copa Sudamericana, mientras que el 'Vendaval' aún mantiene chances de jugar la Libertadores.
Ante ello, Sporting Cristal puede sellar su clasificación a los Playoffs de "Perú 2" a falta de dos jornadas si es que Atlético Grau vence por cualquier marcador a Alianza Atlético. Dado que los de Sullana están a siete puntos de los 'rimenses', matemáticamente es imposibile superarlos en casa no sumen ante los 'albos'.
Si es que hay empate entre Grau y Alianza Atlético, se tendría que aguardar las próximas jornadas, ya que los celestes tiene un número mayor en cuestión de diferencia de goles.
Acumulado Liga 1 2025: Sporting Cristal puede clasificara los Playoffs
Sporting Cristal se ubica cuarto en el Acumulado de la Liga y puede consolidar su clasificación a esta instancia de Playoffs en caso Atlético Grau derrote a Alianza Atlético.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|32
|24
|63
|3. Alianza Lima
|33
|19
|62
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. FBC Melgar
|35
|15
|56
|6. Deportivo Garcilaso
|34
|8
|51
|7. Alianza Atlético
|32
|12
|50
|8. Sport Huancayo
|33
|0
|45
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50