Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

¡No depende de sí mismo! Cristal y el resultado que lo clasifica HOY a Copa Libertadores

Tras su goleada a Comerciantes Unidos en Cutervo, Sporting Cristal necesita de un marcador en el Torneo Clausura para clasificar HOY a la Copa Libertadores.

Diego Medina
Sporting Cristal puede clasificar a Copa Libertadores este fin de semana.
Sporting Cristal puede clasificar a Copa Libertadores este fin de semana. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal es uno de los clubes que aún mantiene metas en lo que resta de la temporada 2025. Con el título nacional lejos de su vitrina, ahora el equipo celeste sueña con ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En medio de este panorama, se conoció que HOY, domingo 2 de noviembre, el equipo del Rímac puede clasificar automáticamente a estos novedoso Playoffs y, por consecuencia, al certamen Conmebol del siguiente año.

Irven Ávila es el tercer máximo goleador de la historia de Sporting Cristal tras anotarle un doblete a Comerciantes Unidos.

Ávila dejó emotivo comentario tras convertirse en el tercer máximo goleador de Cristal: "Estoy"

Una de las tablas de posiciones que más relevancia cobran a fines de año es el Acumulado, en el que Sporting Cristal se ubica en el cuarto lugar y desplazó a FBC Melgar tras su empate ante Alianza Lima en Matute. Sin embargo, hay un equipo que puede complicarlo en las últimas jornadas si es que los de Autuori afrontan un nuevo tropiezo.

Sporting Cristal

Sporting Cristal venció en Cutervo a Comerciantes Unidos.

Resultado que necesita Sporting Cristal para clasificar a Copa Libertadores 2026

Se trata del partido que afrontarán en Piura entre Atlético Grau vs Alianza Atlético. Este cotejo a disputarse en el Estadio Campeones del 36 presentará a dos elencos con sus respectivos objetivos en la recta final de temporada. Por el lado de los 'albos', deben sumar el pleno de victorias para anhelar puestos de Copa Sudamericana, mientras que el 'Vendaval' aún mantiene chances de jugar la Libertadores.

Ante ello, Sporting Cristal puede sellar su clasificación a los Playoffs de "Perú 2" a falta de dos jornadas si es que Atlético Grau vence por cualquier marcador a Alianza Atlético. Dado que los de Sullana están a siete puntos de los 'rimenses', matemáticamente es imposibile superarlos en casa no sumen ante los 'albos'.

Si es que hay empate entre Grau y Alianza Atlético, se tendría que aguardar las próximas jornadas, ya que los celestes tiene un número mayor en cuestión de diferencia de goles.

Acumulado Liga 1 2025: Sporting Cristal puede clasificara los Playoffs

Sporting Cristal se ubica cuarto en el Acumulado de la Liga y puede consolidar su clasificación a esta instancia de Playoffs en caso Atlético Grau derrote a Alianza Atlético.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima331962
4. Sporting Cristal332157
5. FBC Melgar351556
6. Deportivo Garcilaso34851
7. Alianza Atlético321250
8. Sport Huancayo33045

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

