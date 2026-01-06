Sporting Cristal no lo renovó y ahora sacudió el mercado fichando por club campeón: "Bienvenido"

Sporting Cristal es uno de los clubes que más movimientos ha registrado de cara a la temporada 2026 de la Liga 1, con varios fichajes y, sobre todo, con la salida de jugadores claves. En ese contexto, una de las figuras a quien despidió sorprendió a todos al ser anunciado como nuevo refuerzo de un club campeón nacional.

Sporting Cristal no lo renovó y ahora fichó por club campeón

La dirección deportiva de Sporting Cristal decidió no continuar con los servicios del joven lateral Gabriel Alfaro, considerado una de las promesas surgidas de sus divisiones menores y quien tuvo un gran 2025 defendiendo la camiseta de Comerciantes Unidos.

Tras recibir la noticia de que no estaba en los planes del club, los interesados no tardaron en aparecer. En ese sentido, Gabriel Alfaro cerró su llegada a Atlético Grau para toda la temporada 2026. El club oficializó su incorporación en redes sociales, mostrando su entusiasmo por sumar a este talentoso jugador.

Gabriel Alfaro, ex Sporting Cristal, fue anunciado como fichaje en Atlético Grau.

"¡Bienvenido a Piura, Gabriel! Con alegría anunciamos la contratación del joven defensor, Gabriel Alfaro, quien lucirá nuestros colores este 2026. ¡Vamos Gabriel! ¡Vamos Grau!", fue el mensaje de bienvenida que compartió el club mediante sus canales oficiales.

De esta forma, el lateral izquierdo de 22 años podrá continuar su carrera jugando en la máxima categoría del balompié nacional.

Gabriel Alfaro y su paso por Sporting Cristal

Gabriel Alfaro inició su carrera deportiva desde las divisiones menores de Sporting Cristal, donde logró sacar un gran rendimiento y se ganó su promoción hacia el primer equipo en la temporada 2023. En dicho año hizo su ansiado debut como profesional, aunque nunca logró ganarse un lugar entre los habituales convocados. En total, solo pudo jugar 6 partidos con la camiseta rimense.

Gabriel Alfaro se despidió de Sporting Cristal

"Me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida. Después de 11 años en Sporting Cristal, solo puedo decir gracias. Gracias al club por formarme, a mis compañeros por cada entrenamiento, partido y momento compartido", mencionó el jugador en su cuenta de Instagram.