Sporting Cristal confirmó salida de Henry Caparó a club campeón de Sudamericana: "Éxitos"

Henry Caparó, una de las joyas de Sporting Cristal, no será parte de la pretemporada celeste e institución 'bajopontina' confirmó su nuevo destino.

Diego Medina
Henry Caparó no sigue en Sporting Cristal para la temporada 2026.
En medio de la pretemporada de Sporting Cristal, el club celeste confirmó de manera oficial la salida de una de sus joyas como Henry Caparó. Pese a sumar minutos en el primer equipo entre Liga 1 y Copa Libertadores, el mediocampista de 20 años seguirá su carrera en un club rival del torneo de Primera División.

Henry Caparó no seguirá en Sporting Cristal

Si bien ya se conocía ciertas informaciones sobre el futuro de Henry Caparó, finalmente Sporting Cristal confirmó en sus redes sociales la cesión de su canterano a Cienciano del Cusco por todo el 2026. De esta manera, la institución celeste espera que se gane un puesto en el once titular y así se potencie de cara a un posible regreso al Rímac.

"Préstamo por todo el 2026 a Cienciano. ¡Éxitos, Henry!", fueron las palabras de Sporting Cristal en sus cuentas oficiales de redes sociales para confirmar el préstamo de Caparó a un club campeón de Copa Sudamericana como Cienciano.

Henry Caparó no sigue en Sporting Cristal y será cedido a Cienciano.

Números de Henry Caparó en Sporting Cristal

Henry Caparó debutó con Sporting Cristal en un partido de Copa Libertadores 2025. El mediocampista fue clave al dar una asistencia en el empate de los celestes ante Cerro Porteño en Paraguay. Posterior a ello, Paulo Autuori le ha dado minutos en diversos compromisos de la temporada.

A lo largo del 2025, Caparó afrontó 11 partidos en el que registró una asistencia en 327 minutos jugados. Disputó 8 partidos entre Apertura y Clausura, mientras que 3 lo hizo en fase de grupos de Copa Libertadores.

Valor de mercado de Henry Caparó

Según el portal "Transfermarkt", Henry Caparó tiene un valor de mercado de 50 mil euros a sus 20 años de edad. El mediocampista ha registrado su mejor cifra en lo que va de su carrera profesional, por lo que dará todo de sí en vías de su crecimiento.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

