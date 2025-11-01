0
Ávila dejó emotivo comentario tras convertirse en el tercer máximo goleador de Cristal: "Estoy"

Irven Ávila entró a la historia de Sporting Cristal al convertirse en el tercer máximo goleador del club tras anotar un doblete en el triunfo sobre Comerciantes Unidos.

Mauricio Ubillus
Irven Ávila es el tercer máximo goleador de la historia de Sporting Cristal tras anotarle un doblete a Comerciantes Unidos.
Irven Ávila es el tercer máximo goleador de la historia de Sporting Cristal tras anotarle un doblete a Comerciantes Unidos.
Sporting Cristal rompió con todos los pronósticos y superó con un categórico 4-1 a Comerciantes Unidos en la siempre complicada ciudad de Cutervo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, resultado que también será recordado por todos los hinchas celestes ya que Irven Ávila ha roto un nuevo récord.

El experimentado delantero fue la figura del partido al anotar un doblete, con el cual llegó a la importante cifra de 140 goles con camiseta rimense, superando a la leyenda argentina Luis Alberto Bonnet y colocándose como tercer máximo goleador de la historia del club de La Florida.

Irven Ávila dejó emotivo comentario al llegar a los 140 goles con Sporting Cristal

Ávila fue abordado por la prensa tras el pitido final del duelo frente a las 'Águilas Cutervinas' y no solo se mostró feliz por la victoria, sino además por ser top tres de máximos artilleros de la institución, al cual llegó para dar lo mejor de sí y cumplir sus sueños de niño. Además, agradeció a Cristal y a los hinchas por el apoyo mostrado hacia su persona.

"Estoy feliz. La verdad que cuando llegué a Cristal, lo hice para querer hacer las cosas bien, a cumplir sueños que tenía de niño. Lo pude lograr y eso es algo que vengo consiguiendo sin buscarlo, así que estoy agradecido con el club, con la hinchada y con toda la gente que siempre me apoyó", declaró en entrevista con L1 MAX.

Irven Ávila no ocultó su felicidad por ser el tercer máximo goleador de la historia de Sporting Cristal. Foto: Spoting Cristal

¿Cuánto le falta a Irven Ávila para ser el máximo goleador de Sporting Cristal?

Desde su llegada en 2012, el futbolista de 35 años se ha ganado el aprecio de la hinchada rimense con goles, que lo han hecho pasar a la historia grande del club. Sin embargo, solo está a dos puestos de conseguir el objetivo de escribir su nombre como el máximo anotador de Cristal. Si llega a meter ocho goles más, lo alcanza al ídolo, Alberto Gallardo en la segunda posición; pero para lograr dicha hazaña de ser el número uno, deberá de hacer 36 'dianas' para igualar a otro referente como Jorge Soto.

Con Irven Ávila: top 10 de máximos goleadores de la historia de Sporting Cristal

    1. Jorge Soto | 175 goles
    2. Alberto Gallardo | 148 goles
    3. Irven Ávila | 140 goles
    4. Luis Alberto Bonnet | 139 goles
    5. Julinho | 137 goles
    6. Flavio Maestri | 117 goles
    7. Carlos Lobatón | 107 goles
    8. Roberto Palacios | 90 goles
    9. Oswaldo Ramírez | 89 goles
    10. Julio César Uribe | 86 goles.

