¿Se van? Cristal hizo tajante anuncio sobre 3 figuras en la recta final del Clausura: "Proceso de..."

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal rompió su silencio y habló sobre el presente de 3 jugadores del plantel previo al duelo frente a C. Unidos en Cajamarca.

Solange Banchon
Sporting Cristal realizó categórico anuncio previo al partido ante Comerciantes Unidos
Sporting Cristal apunta a clasificar a la Copa Libertadores 2026 como Perú 2, y para eso su próximo objetivo es vencer en condición de visitante a Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. Al respecto, en la antesala del partido, el director deportivo del club Gustavo Zevallos reapareció para dar un categórico anuncio sobre 3 futbolistas.

Mediante una reciente entrevista con Ovación, Zevallos informó sobre las bajas que tendrá el técnico Paulo Autuori ante las 'Águilas de Cutervo', nos referimos a Christofer Gonzáles, Felipe Vizeu y Fernando Pacheco. En esa línea, señaló que, cada uno de los jugadores se encuentran en recuperación y se espera su vuelta en los próximos encuentros.

"Canchita' sufrió una lesión, tuvo un esguince de rodilla, está en el proceso de evaluación para ver qué hacer con él. A su vez, previo al Clásico del jueves, Felipe Vizeu está en proceso de recuperación, al igual que Fernando Pacheco", manifestó el directivo del conjunto rimense.

Sporting Cristal

Sporting Cristal tendrá importantes bajas ante Comerciantes Unidos de Cutervo

Sumado a ello, también hay que recordar que, Gustavo Cazonatti y Luis Iberico permanecen en la parte final de su tratamiento médico, y aún no estarán disponibles 100% para el estratega brasileño. Bajo ese escenario, los celestes tendrán hasta 5 ausencias para su próximo duelo en la altura de Cajabamba.

Gustavo Zevallos indicó que Sporting Cristal apunta a la Copa Libertadores 2026

Finalmente, el dirigente del cuadro cervecero dejó en claro que el plantel tiene la meta de acceder a la Copa Libertadores 2026, motivo por el cual, confían en ganar en sus próximos compromisos del Clausura 2025.

Gustavo Zevallos

Gustavo Zevallos habló previo al duelo contra Comerciantes Unidos

"Estamos seguros y enfocados que ese cupo importante de Copa Libertadores, va a ser de Sporting Cristal. Eso se logrará con esfuerzo y trabajo con resultados, para que la gente vea que verdaderamente hubo cambios en el club", sentenció Zevallos.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

