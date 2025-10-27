Sporting Cristal se pronunció sobre la vuelta de 2 jugadores y sorprende a hinchas: "Excelente..."

Sporting Cristal sufrió una dura derrota en condición de local por 1-0 ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Este resultado complica seriamente a los celestes en su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, por lo que, necesitan ganar sus próximos compromisos para seguir ilusionados con poder acceder al certamen Conmebol en el 2026.

Paulo Autuori habló sobre la vuelta de dos jugadores en Sporting Cristal

En el post partido, el técnico brasileño de la escuadra rimense, Paulo Autuori brindó una conferencia de prensa, y en una de las preguntas fue consultado respecto a la vuelta de los futbolistas Gustavo Cazonatti y Luis Iberico. Bajo esa premisa, el estratega dejó en claro que todavía no se encuentran al 100% de sus condiciones físicas ya que siguen recuperándose.

Paulo Autuori se refirió a los regresos de Gustavo Cazonatti y Luis Iberico/Composición: LÍBERO

"No, no, están haciendo fútbol pero es parte del proceso de recuperación. No se puede generar esa expectativa porque es totalmente falsa. No hay una expectativa para que puedan jugar los próximos partidos", sostuvo.

(Video: INKA DIGITAL TV)

Así también, Autuori indicó que tanto Cazonatti como Iberico se encuentran en la última etapa de su recuperación y no se descarta que vuelvan a hacer fútbol en los siguientes encuentros de la temporada.

"Van excelente, por eso ya están practicando fútbol. Su recuperación ha sido excelente, pero también es mérito de ellos por la manera en cómo se dedican en las fases del tratamiento, pero ahora están en la fase final. Seguramente son dos jugadores que próximamente estarán listos para contribuir con el equipo", agregó.

Próximo partido de Sporting Cristal:

Sporting Cristal ya pasó la página tras caer ante Los Chankas y ahora se enfoca en el partido contra Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 en Cajabamba. De acuerdo a la programación de la Liga 1, el choque se disputará este sábado 1 de noviembre a las 15:15 horas locales de Perú por la señal de L1 MAX.