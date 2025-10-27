Sporting Cristal en zona de Sudamericana: los partidos que le restan a los celestes por el Clausura

Sporting Cristal cayó de local ante Los Chankas y complicó su panorama de cara a los Playoffs para afrontar la Copa Libertadores 2026. De momento, los celestes cayeron al quinto lugar del Acumulado y con ello estarán disputando la Sudamericana de la siguiente temporada. Eso lo sabe bien Paulo Autuori, por lo que hará foco a los próximos encuentros del Torneo Clausura.

Acumulado de la Liga 1 2025: así va la tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones del Acumulado 2025, con Sporting Cristal en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2026. Aún restan partidos por delante, pero el equipo celeste debe seguir firme si quiere estar en la Libertadores del próximo año.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 33 44 78 2. Cusco FC 32 24 63 3. Alianza Lima 32 19 61 4. FBC Melgar 34 15 55 5. Sporting Cristal 32 18 54 6. Alianza Atlético 32 12 50 7. Deportivo Garcilaso 33 7 48 8. Sport Huancayo 33 0 45

Es claro que los partidos que se vienen ponen a FBC Melgar y Sporting Cristal con chances de ocupar ese cuarto lugar del Acumulado. Sin embargo, los 'rimenses' tienen una gran ventaja al tener que disputar más partidos que los rojinegros.

Y es que Sporting Cristal aún tiene nueve puntos en disputa, mientras que Melgar solo tres. En un escenario totalmente gris para los 'rimenses', su cierre de temporada sería lejos de los cuatro primeros lugares del Acumulado y serían superados por los arequipeños.

FECHA 17

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Melgar

FECHA 18

Sporting Cristal vs Cienciano

Descansa: FBC Melgar

FECHA 19

Atlético Grau vs Sporting Cristal

Descansa: FBC Melgar

Sporting Cristal tiene dos salidas fuera de Lima ante rivales complicados como Comerciantes Unidos y Atlético Grau. En casa, recibirá a un Cienciano que busca clasificar a la Copa Sudamericana. Es claro que el equipo de Paulo Autuori no la tendrá nada fácil, más aún por el nivel que viene mostrando en las últimas jornadas.