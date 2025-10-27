0
Boca vs Barracas por Liga Profesional
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Sporting Cristal en zona de Sudamericana: los partidos que le restan a los celestes por el Clausura

El equipo de Sporting Cristal esta en zona de Copa Sudamericana y, de acabar hoy el campeonato, estará afrontando este certamen Conmebol.

Diego Medina
Sporting Cristal puede afrontar la Copa Sudamericana en la temporada 2026.
Sporting Cristal puede afrontar la Copa Sudamericana en la temporada 2026. | Foto: X Sporting Cristal
Sporting Cristal cayó de local ante Los Chankas y complicó su panorama de cara a los Playoffs para afrontar la Copa Libertadores 2026. De momento, los celestes cayeron al quinto lugar del Acumulado y con ello estarán disputando la Sudamericana de la siguiente temporada. Eso lo sabe bien Paulo Autuori, por lo que hará foco a los próximos encuentros del Torneo Clausura.

Así se jugarían los playoffs rumbo a la Libertadores 2025 si hoy terminara la Liga 1

Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy termina el Torneo Clausura

Acumulado de la Liga 1 2025: así va la tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones del Acumulado 2025, con Sporting Cristal en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2026. Aún restan partidos por delante, pero el equipo celeste debe seguir firme si quiere estar en la Libertadores del próximo año.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima321961
4. FBC Melgar341555
5. Sporting Cristal321854
6. Alianza Atlético321250
7. Deportivo Garcilaso33748
8. Sport Huancayo33045

Es claro que los partidos que se vienen ponen a FBC Melgar y Sporting Cristal con chances de ocupar ese cuarto lugar del Acumulado. Sin embargo, los 'rimenses' tienen una gran ventaja al tener que disputar más partidos que los rojinegros.

Y es que Sporting Cristal aún tiene nueve puntos en disputa, mientras que Melgar solo tres. En un escenario totalmente gris para los 'rimenses', su cierre de temporada sería lejos de los cuatro primeros lugares del Acumulado y serían superados por los arequipeños.

FECHA 17

  • Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
  • Alianza Lima vs Melgar

FECHA 18

  • Sporting Cristal vs Cienciano
  • Descansa: FBC Melgar

FECHA 19

  • Atlético Grau vs Sporting Cristal
  • Descansa: FBC Melgar

Sporting Cristal tiene dos salidas fuera de Lima ante rivales complicados como Comerciantes Unidos y Atlético Grau. En casa, recibirá a un Cienciano que busca clasificar a la Copa Sudamericana. Es claro que el equipo de Paulo Autuori no la tendrá nada fácil, más aún por el nivel que viene mostrando en las últimas jornadas.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

