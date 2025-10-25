¿Llega a Cristal? Ex Alianza Lima ilusiona a hinchas con firme mensaje a Miguel Araujo: "Querido..."

0
Exdefensa de Alianza Lima dejó atónitos a los hinchas al enviarle un categórico mensaje al capitán de Sporting Cristal, Miguel Araujo. ¿Fichaje para el 2026?

Jugó en Alianza Lima y ahora le envió un tajante mensaje a Miguel Araujo
Jugó en Alianza Lima y ahora le envió un tajante mensaje a Miguel Araujo | Composición: Líbero
Sporting Cristal perdió ante Universitario por la mínima diferencia y con este resultado se despidió de la pelea por ser campeón nacional esta temporada. No obstante, ahora los hinchas del cuadro cervecero quedaron sorprendidos luego de que un ex Alianza Lima le enviara un firme mensaje a Miguel Araujo, capitán del elenco celeste. ¿Quién es?

Ex Alianza Lima envió mensaje a Miguel Araujo en redes sociales

Gonzalo Godoy, defensa uruguayo con pasado en Alianza Lima utilizó sus redes sociales para compartir una historia en la que celebraba el cumpleaños del zaguero de la selección peruana este sábado 25 de octubre.

En dicha instantánea que compartió oficialmente en una historia de Instagram, el futbolista de 37 años lanzó una emotiva dedicatoria al flamante refuerzo del conjunto rimense esta temporada. "Feliz cumple marrón querido, espero que pases lindo en tu día. Hermoso recuerdo", precisó.

Miguel Araujo

Gonzalo Godoy y su emotivo mensaje a Miguel Araujo/Foto: Instagram

Gonzalo Godoy compartió equipo con Miguel Araujo en Alianza Lima

Cabe recordar que, el uruguayo Gonzalo Godoy fue compañero del zaguero Miguel Araujo en Alianza Lima durante las temporadas 2017 y 2018, precisamente, durante el primer año, ambos jugadores se proclamaron con el título nacional después de ganar el Torneo Apertura y Torneo Clausura.

¿Cuál es el presente de Gonzalo Godoy esta temporada?

Esta temporada, el 'Flaco' viene jugando en Deportivo Villa Española de la Primera Divisional o conocido popularmente como la 'C' de Uruguay desde 2024, tras su paso por Sud América un año anterior, donde disputó 29 partidos.

Gonzalo Godoy: ¿en qué equipos ha jugado?

Estos son los clubes de Uruguay y del extranjero que ha defendido Gonzalo Godoy en su trayectoria profesional.

  • CA Cerro (Uruguay)
  • Nacional (Uruguay)
  • Liverpool FC (Uruguay)
  • Ñublense (Chile)
  • Y. Malatyaspor (Turquía)
  • Sud América (Uruguay)
  • The Strongest (Bolivia)
  • CA Mannucci
  • Rentistas (Uruguay)
  • Villa Española (Uruguay)

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

