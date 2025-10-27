Miguel Trauco revela cómo se vivió el tricampeonato en el vestuario de Alianza: "Equipo grande..."

Universitario consiguió un triunfo importante en su visita a Tarma que lo llevó a consagrarse como campeón del Torneo Clausura 2025 y de esta manera se coronó como tricampeón del fútbol peruano. Ante esto, Miguel Trauco, jugador de Alianza Lima, reveló cómo se vivió el 'tri' en la interna del club victoriano.

PUEDES VER: Derrota de Sporting Cristal puede complicar clasificación de Alianza Lima a la Copa Libertadores

La llegada de Miguel Trauco como refuerzo de Alianza Lima generó un gran impacto en el fútbol peruano por su pasado en Universitario. Según el mismo jugador, su ingreso al club Íntimo le generó miedo incluso a él debido al recibimiento que podría darle la hinchada, pero actualmente se encuentra muy cómodo y espera darle alegrías al público para el 2026.

"Yo tenía miedo al principio. Tenía miedo porque todo el mundo sabe por hinchaje jugué en la 'U', entonces tenía miedo de cómo me iban a recibir. De verdad, estoy muy agradecido con toda la hinchada porque me han recibido muy bien", señaló en entrevista con 'Hazme el aguante' en YouTube.

Miguel Trauco habla sobre el tricampeonato de Universitario

El pasado de Miguel Trauco en Universitario lo persigue a pesar de haber fichado por Alianza Lima. El jugador de 33 años no es ajeno a la actualidad de su exequipo y fue claro al explicar acerca de las exigencias para la próxima temporada en La Victoria más aún luego del tricampeonato de su rival de toda la vida.

"Ya el hecho de saber que vas a jugar en un equipo grande, ya viene con esa condicionante. Sabes que la hinchada va a estar ahí exigiendo campeonatos y uno como jugador se prepara para eso, pero sabe también que en el fútbol se gana, se pierde o se empata. Entonces, tú comienzas el campeonato con la ilusión de que quiere salir campeón y en el transcurso del año se vienen dando circunstancias que por ahí te vas desviando de eso, pero siempre intentas dar lo mejor", respondió al ser consultado por Diego Penny acerca de cómo se ha tomado el buen momento de la 'U'.

(Video: 'Hazme el aguante' /Denganche)

Trauco fue contundente al señalar que la exigencia para la temporada 2026 será más grande y que el peso internacional ya se lo quitaron. "Ahora vamos a estar enfocados en el torneo local. Va a ser un lindo torneo el próximo año", agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima jugará contra Melgar el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por 'Pipo' Gorosito no pueden perder ni un solo punto si buscan asegurar el 'Perú 2' en la próxima Copa Libertadores.