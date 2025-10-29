Ex Alianza Lima arremetió contra Rodrigo Ureña por faltar el respeto a blanquiazules: "El tipo..."

Universitario logró el tricampeonato de la Liga 1 y lo celebró por todo lo alto. Los jugadores utilizaron sus redes sociales para festejar con sus hinchas. Fue ahí cuando algunos futbolistas, como Rodrigo Ureña, dejaron provocativos comentarios para el clásico rival, Alianza Lima.

PUEDES VER: Universitario va por el batacazo e intentará fichar a su verdugo extranjero de la temporada 2025

Esto molesto a José Carlos Fernández. El ex delantero de Alianza Lima cuestionó a Ureña por sus palabras contra los blanquiazules. El popular 'Zlatan' indicó que el chileno debe aprender a ganar y respetar a una institución histórica para el fútbol peruano.

"No me gusta la falta de respeto de un extranjero, que venga a faltar el respeto al rival de enfrente. Tiene dos años en el Perú. Lo digo por Ureña, no tengo problemas en decirlo. Me parece una falta de respeto que diga 'los llorones y estos'. El tipo tiene dos años acá en Perú y no puede faltar el respeto a una institución tan histórica como Alianza, como lo es también Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys o Municipal", puntualizó Fernández en En 3 toques.

Luego, el exjugador identificado con Alianza Lima puntualizó en lo siguiente: "No puede venir a faltar el respeto así de esa manera. Hay que saber ganar y saber perder. Te hace más ganador cuando no le faltas el respeto al de enfrente".

Por último, 'Zlatan' señaló que Ureña es un excelente jugador, incluso reveló que cuando cumplía un rol administrativo en Mannucci, lo puso como ejemplo, pero una cosa es la 'chacota' y otra es faltar el respeto.

"Esa excusa de 'yo soy loco o así' ya no me la creo, porque un tipo de más de 30 años, con recorrido, tiene que saber declarar y tener cabeza fría. Eso te hace más ganador y más hombre. El baile en el vestuario es una joda, es parte del folclore, no le faltan el respeto a nadie. Ojo que a mí me parece una excelente contención y de los mejores extranjeros que han llegado en los últimos años… pero no me gustaron sus declaraciones", señaló.

¿Rodrigo Ureña seguirá en Universitario?

Gustavo Peralta contó en L1 MAX que Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario. El deseo del volante chileno es continuar en el cuadro crema, pero quiere realizar un gran contrato.

"Él está apuntando a hacer un gran contrato, tal vez el mejor último gran contrato que le queda por la edad que tiene. Si no se dan una serie de coincidencias entre Ureña y la 'U', puede que Rodrigo sienta que el camino pueda finalizar. Los contratos se conversan. Para la 'U' es primordial que se quede, Ureña también quiere quedarse, ofertas tiene", explicó el comunicador.