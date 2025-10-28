0

Alianza Lima todavía no pierde el Torneo Clausura y se juega la vida el domingo en Matute

El Torneo Clausura todavía no termina y Alianza Lima cuenta con posibilidades de salir campeón, causando la preocupación de los hinchas de Universitario.

Francisco Esteves
Alianza Lima aún puede salir campeón del Torneo Clausura.
Alianza Lima aún puede salir campeón del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes viene festejando el tricampeonato de la Liga 1 y todos sus hinchas se encuentran sumamente emocionados. Sin embargo, los aficionados de Alianza Lima también tienen motivos para sentirse emocionados debido a que todavía tienen opción de llevarse el título del Torneo Clausura 2025, y así alzarse como monarca del fútbol peruano. En ese sentido, aquí te contamos todos los detalles al respecto.

Así como lees, la Primera División del Perú todavía no ha terminado y aún quedan algunos partidos por disputarse, entre ellos los de la escuadra blanquiazul que buscará alzarse en la cima de todos los clubes nacionales. No obstante, no nos referimos al plantel comandado por Néstor Gorosito, sino al conjunto de José Letelier que está muy cerca de salir bicampeón de la Liga Femenina si gana sus siguientes tres duelos.

Alianza Lima puede salir campeón del Torneo Clausura 2025

Y es que Alianza Lima venció a Carlos Mannucci por 2-0 en la semifinal de ida disputada en Trujillo, y ahora debe sellar su pase a la gran final del Torneo Clausura 2025. El partido decisivo se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, desde las 15.00 horas locales. Con un empate, las íntimas estarán a solo un paso de llevarse el título nacional por cuarta vez desde la era profesional.

Alianza Lima jugará partido clave por el Torneo Clausura.

Luego, en la gran final, en caso clasifiquen, las blanquiazules enfrentarán a Universitario de Deportes o Sporting Cristal, que en la ida jugada en el Estadio Alberto Gallardo igualaron a cero. Vale precisar que las de Matute serán bicampeonas de la Liga Femenina si se llevan el Torneo Clausura, ya que meses atrás se hicieron con el Torneo Apertura y estarían llevándose los dos certámenes de la temporada, tal como sucedió con la 'U' en la Liga 1.

Por otra parte, en caso Alianza Lima no llegue a la final o la pierda, aún tendrá chances de salir bicampeón debido a que, por haber ganado el Torneo Apertura, afrontaría los playoffs contra el vencedor del Clausura. Vale precisar que todas las llaves de los playoffs se juegan a partidos de ida y vuelta. Asimismo, el que se lleve la segunda competición de la temporada clasificará a la Copa Libertadores 2026, mientras que el campeón nacional accederá a la edición 2027 del certamen Conmebol.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

