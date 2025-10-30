Se reveló las dos figuras que no seguirán en Alianza Lima tras perder el título: "Competencia..."

Alianza Lima atraviesa un proceso de reestructuración tras una temporada 2025 irregular que lo dejó sin opciones al título de la Liga 1, el cual terminó en manos de su clásico rival, Universitario de Deportes, reciente tricampeón nacional. Frente a este panorama, la directiva blanquiazul ya comenzó a planificar cambios importantes en su plantel y definió la salida de dos jugadores para la próxima campaña.

El club íntimo es consciente de que debe reaccionar y formar un plantel competitivo con el objetivo de volver a pelear por el campeonato y quedarse con el título nacional en 2026 y así romper la hegemonía crema.

¿Quiénes son las dos figuras que no seguirán en Alianza Lima para 2026?

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez reveló novedades sobre el armado del plantel de Alianza para la siguiente campaña. En esa línea, indicó que ya se tiene pensado darle salida a dos destacados valores: Ricardo Lagos y Matías Succar.

Según indicó la comunicadora, especializada en el cuadro victoriano, la salida del lateral izquierdo sería definitiva, mientras que el delantero podría marcharse a préstamo en busca de adquirir un mayor protagonismo.

Video: L1 MAX

"De los nacionales, Ricardo Lagos no seguirá y a Matías (Succar) lo pueden prestar. A Miguel Trauco le están buscando competencia, porque se va 'Richi'", fue la información que compartió la comunicadora.

Ambos futbolistas han tenido poca continuidad esta temporada, siendo considerados como suplentes habituales y en muchas oportunidades no fueron convocados. Lagos disputó 21 partidos y sumó 1 061 minutos, con apenas un gol anotado. Por su parte, Succar también jugó 21 encuentros, acumulando 431 minutos, sin goles ni asistencias, un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

Ricardo Lagos y Matías Succar: ¿Hasta cuándo son sus contratos?

De acuerdo con Transfermarkt, el contrato de Ricardo Lagos vence a fines de 2025, por lo que no será renovado. En cambio, Matías Succar mantiene vínculo con el club hasta finales de 2027, motivo por el cual Alianza buscaría cederlo a préstamo para que sume rodaje en otro equipo.