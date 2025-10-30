Penny revela que club de Lima busca el fichaje de Christian Cueva para el 2026: "Están hablando..."

Uno de los aspectos que comienza a tomar fuerza a estas alturas del fútbol peruano es el mercado de fichajes. Con Universitario consagrado como tricampeón, los clubes nacionales buscan alternativas para potenciar su plantel y el nombre de Christian Cueva ha tomado fuerza para reforzar a un elenco de la capital limeña.

Como se conoce, uno de los equipos que sonó en el entorno de 'Aladino' fue Sport Boys del Callao, pero, recientemente, Diego Penny ha dado de qué hablar al confirmar que un club de Lima se suma a la puja por fichar al actual volante de Emelec de Ecuador.

Club de Lima quiere fichaje de Christian Cueva

Durante el programa "Mano a Mano", el exportero peruano reveló que una de sus fuentes le indica que desde la interna de un equipo gustan mucho del nivel de Christian Cueva. Saben de las capacidades del mediocampista y no dudan en apostar por ficharlo inmediatamente. De hecho, indica que el abogado de 'Aladino' ya inició conversaciones con cada elenco, pero que falta la charla directa con el jugador.

"Se ha sumado un equipo más de Lima. El 'Enano' tiene que venir a Lima. Está bien picante eso. Ya están hablando con su abogado, dos equipos de Lima. Tiene que venir y reunirse… hablar con estos dos equipos. El el fútbol pasa de todo. Hay gente que está ahí atrás y tiene gustos por Christian Cueva. Vamos a ver si se da", informó Diego Penny.

Dentro del programa, se comenzó a tantear nombres de clubes de Lima que puede estar haciendo esfuerzos por fichar a Christian Cueva. Uno de los equipos en mención fue Alianza Lima, quienes siente que es difícil por la manera en cómo salió del plantel. Asimismo, ven poco viable que sea Universitario por tener una base unida que tiene un objetivo claro como el tetracampeonato.

En el caso de Sporting Cristal, comentan que tiene un perfil que no es característico en los jugadores celestes de los últimos años. Pero dado el presente de la institución deja abierta la posibilidad de que todo pueda ocurrir en el próximo mercado de fichajes.

Christian Cueva jugó la última vez en un club de la capital con Alianza Lima.

¿Cuándo termina el contrato de Christian Cueva con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta fines de temporada. Existe una cláusula de renovación para el 2026, pero dado que el cuadro ecuatoriano tiene deudas pendientes con los jugadores, el volante no ve con buenos ojos su continuidad y abre las puertas a los demás equipos que desean ficharlo para el siguiente año.