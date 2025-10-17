0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Rebagliati dio señales sobre el club peruano que puede fichar a Christian Cueva: "No descarten"

Diego Rebagliati reveló que Christian Cueva estaría cerca de dejar Emelec y su próximo destino sería un club de Lima, donde buscaría recuperar su mejor nivel y mostrar nuevamente su talento.

Luis Blancas
Diego Rebagliati dio señales sobre el club peruano que puede fichar a Christian Cueva | Composición: Líbero
Christian Cueva ha sido uno de los principales señalados para dejar Emelec la próxima temporada por falta de pagos y problemas institucionales. Es por eso que, desde Perú, el periodista deportivo Diego Rebagliati reveló que un club histórico de Lima buscaría el fichaje del volante para el 2026 y dio pistas de qué club se trata.

Representante de César Inga reveló cuál es el problema para vender al jugador de Universitario

PUEDES VER: Representante de Inga reveló cuál es el problema para vender al jugador de Universitario: "No..."

Christian Cueva estaría cerca de Universitario por relación con Alfonso Barco y Jorge Fossati

Rebagliati utilizó su programa llamado 'D&T' para revelar detalles del por qué Universitario de Deportes puede fichar a Christian Cueva, dejando en claro que existen dos figuras del equipo que lideran el proyecto futbolístico cercanas al mediocampista.

Uno de los principales motivos por los cuales Cueva ficharía por Universitario sería el reencuentro que tendría con Álvaro Barco, actual director deportivo.

Esta opción estaría basada en que ambos se conocen desde los inicios de 'Aladino' en la Universidad San Martín, cuando el directivo ocupaba un puesto en el club santo.

Video: Jesús Alzamora

"Hagan una matemática, una deducción. ¿De qué equipo salió Cueva? ¿Quién era el gerente del equipo de donde salió Cueva? ¿Quién es el último técnico que lo hizo jugar a Cueva en la selección? Bueno, por ahí empiecen a atar pistas sobre dónde podría terminar encontrando un espacio Cueva", manifestó.

Por otro lado, también está la presencia de Jorge Fossati como técnico de Universitario, quien en su paso por la selección peruana confió en Christian Cueva para la Copa América 2024, buscando recuperar su nivel.

"Además, es un equipo que va a vender jugadores a fin de año. También sé que lo han llamado Boys, pero no descarten lo que les digo. Es un jugador que el gerente de este club conoce desde que tenía 10 años. Y Fossati intentó recuperarlo. Creo que es muy probable que Jairo Concha y César Inga no terminen el año en Universitario. Creo que Álvaro (Barco) sí intentaría recuperarlo", concluyó.

Las revelaciones de Diego Rebagliati están basadas en la cercanía que tiene Cueva con Barco y Fossati, siendo quizás una razón importante para que se sienta seguro y pueda demostrar su mejor fútbol en caso de fichar por Universitario de Deportes, donde disputaría la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

