¡Histórico! Universitario ganó 2-0 y se llevó oficialmente el título de la temporada 2025

Universitario de Deportes apunta a ganar el tricampeonato nacional de la Liga 1 2025. El equipo de Jorge Fossati viene haciendo todos los méritos para conseguir ese objetivo; a su vez, en sus categorías menores, el cuadro merengue acaba de asombrar a todos sus fanáticos, ya que luego de ganar 2-0 a su rival, se llevaron el título de la Adidas Cup 2025.

Universitario venció 2-0 y se consagró como campeón del torneo 2025

Efectivamente, la Sub 16 de la 'U' derrotó 2-0 a Cruz Azul de México en la final de la Copa Plata de la Adidas Cup Lima 2025 y con ello el club estudiantil sumó un nuevo palmarés. Cabe recordar que, es la primera edición que se realiza esta temporada en nuestra capital, y desde entonces quedará registrado para la historia del elenco de Ate.

Los dos goles del partido llegaron por intermedio de Mathias Díaz y Sandro Cometivos. Este último, es el goleador e inclusive viene siendo el mejor jugador con el que cuenta el plantel crema en la Sub 16. Asimismo, producto de su destacado rendimiento ha sido parte de recientes convocatorias con la selección peruana Sub 17.

Universitario salió campeón de la Copa Plata Adidas Cup Lima 2025/Foto: X

Mientras tanto, en la otra llave, Sporting Cristal tendrá que definir la gran final de la Copa Oro 2025 contra Rosario Central de Argentina, después de que el 'Canalla' se imponga 3-1 ante Millonarios en las 'semis' de la competencia internacional.

Universitario llegó a la final de la Adidas Cup Lima 2025

Es importante recordar que, previo al partido definitorio, Universitario de Deportes había accedido a la gran final de la Copa Plata de la Adidas Cup 2025, tras derrotar por la mínima diferencia a la selección peruana Sub 16. Gonzalo Álvarez fue el héroe para el elenco estudiantil.