¡Imparables! Universitario venció a su rival y quedó a tres partidos de conseguir el título

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento y se mantiene como el principal favorito para quedarse con el título del Torneo Clausura 2025 y consagrarse tricampeón de la Liga 1. Los cremas buscan seguir ampliando su palmarés y ser protagonistas en todas sus disciplinas. En ese contexto, recientemente consiguieron una valiosa victoria que los dejó a solo tres partidos de sumar un nuevo trofeo.

En esta oportunidad, nos referimos al combinado del cuadro estudiantil que viene participando en el torneo Fustal Pro 2025, donde disputan la fase de Liguilla. Precisamente, Universitario enfrentó a la Academia Refriaire por la fecha 8 y lograron imponerse en un emocionante partido por 5-4.

Los cremas tenían la obligación de sumar los tres puntos, luego de que tuvieran que cumplir con su fecha de descanso en la jornada anterior. En este partido, Universitario mostró un sólido desempeño en la primera parte y lograron irse al descanso con un marcado a favor por 4-2 y aunque se complicaron al final, lograron quedarse con la victoria.

Universitario venció 5-4 a la Academia Refriaire y sigue firme en la pelea por el título.

La gran figura del encuentro fue Sebastián Obando, quien se lució con un doblete y reafirmó por qué es uno de los jugadores más importantes del equipo. Su actuación fue determinante para que Universitario mantenga vivas sus aspiraciones al título y se consolide como líder en solitario de la Liguilla.

Universitario quedó a tres partidos de levantar el título

Con este triunfo, el cuadro estudiantil dio un paso más rumbo a un nuevo título y se ubica en la cima de la tabla de la Liguilla como líder en solitario con 15 puntos. A falta de solo dos fechas para el final, los cremas son los principales candidatos a ganar la Liguilla.

De esta forma, si logran mantenerse en el primer lugar, clasificarán a la gran final única, donde se medirán ante Panta Walon, campeón de la Fase Regular. En caso de imponerse en dicho encuentro, Universitario se coronará como el flamante bicampeón nacional de Futsal Pro.

Así marcha la pelea por el título del torneo Fustal Pro 2025