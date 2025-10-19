Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga: pronósticos, horarios y dónde ver

Alianza Lima visita a Sport Huancayo este lunes 20 de octubre, a partir de las 13:15 hora peruana, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se disputará en el estadio IPD de Huancayo y será transmitido por la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul casi no tiene chances en el Torneo Clausura y su objetivo realista es mirar el acumulado pensando en la Copa Libertadores. En su último partido venció 3-1 a Sport Boys.

Para este encuentro, Néstor Gorosito no podrá contar con cinco elementos: Kevin Quevedo, Alan Cantero, Guillermo Enrique, Jean Pierre Archimbaud y Pablo Lavandeira. Vuelve Hernán Barcos tras cumplir su fecha de sanción.

Alianza Lima espera sumar tres puntos en Huancayo.

¿Cómo llega Sport Huancayo?

El 'Rojo matador' no ha cumplido una campaña regular y marcha en la parte inferior de la tabla del Clausura, aunque su buena campaña en el primer semestre le permite mantenerse en zona de Copa Sudamericana.

El elenco de la 'Incontrastable' quiere romper una racha de cuatro partidos sin ganarle a los íntimos. Su úiltima victoria fue por 2-1 en el Apertura 2023 y desde entonces suma tres derrotas y un empate.

Sport Huancayo quiere ganar como local.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: horario

Repasa horarios para ver el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo por el Clausura:

Perú, Ecuador y Colombia: 13:15

Venezuela y Bolivia: 14:15

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile: 15:15

México: 12:15

Estados Unidos: 15:15 (Miami y Nueva York) y 12:15 (Los Ángeles)

España: 20:15

Alianza Lima vs Sport Huancayo: dónde ver

El partido será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Asimismo, puedes verlo ONLINE vía streaming por las plataformas L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿Qué canal transmite?

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Alianza Lima vs Sport Huancayo: pronósticos y cuotas de apuesta

Sport Huancayo es ligeramente favorito para imponerse a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden cambiar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas S. Huancayo Empate Alianza Te Apuesto 2.56 3.17 2.91 Inkabet 2.42 3.45 2.70 Betano 2.50 3.50 2.95 Apuesta Total 2.40 3.50 2.83 Stake 2.45 3.40 2.80

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo | Apertura 2025

Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Clausura 2024

Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima | Apertura 2024

Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo | Clausura 2023

Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima | Apertura 2023

Alianza Lima vs Sport Huancayo: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Pablo Cepellini, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Ery Castillo y Hernán Barcos

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Sergio Barboza, Josuee Herrera; Diego Carabaño, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Janio Pósito y Ronal Huaccha.