Ex Alianza Lima sorprende celebrando triunfo de Sporting Cristal ante Garcilaso: "¡Gol! ¡Vamos...!"

Sporting Cristal venció 1-0 a Deportivo Garcilaso gracias al gol de Irven Ávila. En medio de esta euforia celeste, aficionados han quedado sorprendidos al ver que un ex Alianza Lima celebró por todo lo alto estos tres puntos que lo motivan de cara al partido ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional.

Nos referimos a Miguel Araujo, el defensa actual del conjunto 'bajopontino' que fue uno de los grandes ausentes en el equipo que lidera Paulo Autuori. Tras no ser parte de la delegación que viajó a Cusco, el futbolista compartió en sus redes sociales su apoyo incondicional a la institución 'cervecera'.

Siguiendo el proceso de recuperación, por llegar sentido del amistoso de la selección peruana, el ex Alianza Lima se mostró contento de ver el triunfo agónico de Sporting Cristal con el gol de Irven Ávila. Araujo espera estar en óptimas condiciones y ser parte de la convocatoria para el choque ante los cremas.

"Vamos cara… ¡Gol c…, gol! ¡Vamos cara…!", se puede leer y oír en las stories de Instagram que compartió Miguel Araujo.

(VIDEO: Instagram Miguel Araujo)

¿Por qué Miguel Araujo no jugó en el Sporting Cristal vs Garcilaso?

Según reportó el periodista Ernesto Macedo de L1 MAX, Miguel Araujo llegó sentido del partido de la selección peruana que afrontó ante Chile. El central fue titular y capitán de la Bicolor en la derrota del equipo ante 'La Roja', por lo que ahora busca recuperarse para trascendental cotejo ante Universitario de Deportes.

"Miguel Araujo no está convocado ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del clausura, debido a que "llegó sentido de la selección peruana"", informó el mencionado periodista.