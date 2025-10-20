Patrick Zubczuk, ex Universitario, da fuerte mensaje tras caer frente a Cristal: "Raro..."

Por la jornada 15 del Torneo Clausura, Sporting Cristal recuperó la confianza al vencer a Deportivo Garcilaso en Cusco. El elenco del 'Pedacito del Cielo' se mantenía con chances de pelear el certamen, pero ahora esta caída los hace caer puestos en la tabla de posiciones. Ante este panorama, Patrick Zubczuk rompió su silencio para expresar su sentir ante este 0-1.

En diálogo con L1 MAX, el guardameta nacional, con pasado en Universitario de Deportes, no dudó en decir que se van con mucha desazón por ceder puntos en casa. En términos generales, siente que hicieron un gran partido ante Sporting Cristal, y que la diferencia se dio en una fortuna a favor de los celestes.

Sabe que el objetivo se complica de ahora en adelante, pero asegura que el plantel no bajará los brazos en su afán de cerrar el año de la mejor manera. Zuckzuk afirma que tienen una deuda con la hinchada en condición de local, por lo que esperaban remediar este aspecto ante los 'rimenses'.

"La verdad, la sensación no es buena. Queríamos sumar, queríamos reivindicarnos en casa. Creo que hicimos un buen partido, creamos situaciones de gol… lastimosamente no pudimos concretarlas y así es esto y en una jugada fortuita, en una jugada que queda un rebote ahí arriba, raro… pero hay que levantar la cabeza y en la lucha de nuestro objetivo. Nos quedan partidos aún, nos quedan recorridos", declaró el portero.

Deportivo Garcilaso en zona de Copa Sudamericana

Con esta derrota ante Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso se ubica en la séptima casilla con 48 unidades y está entre los ocho primeros del Acumulado para acceder a los cupos de Copa Sudamericana. Sin embargo, los puntos que tiene sobre los rivales no es tan lejana, por lo que no debe tropezar si es que quiere celebrar su clasificación al certamen Conmebol.

Próximos partidos de Deportivo Garcilaso

El cuadro cusqueño tiene tres partidos por delante, siendo uno de los más importantes el que tendrá con Universitario en el Estadio Monumental de Ate.