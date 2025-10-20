- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Patrick Zubczuk, ex Universitario, da fuerte mensaje tras caer frente a Cristal: "Raro..."
Sporting Cristal venció a Deportivo Garcilaso en Cusco y uno de los que no calló al término del partido fue el exfutbolista de Universitario, Patrick Zubczuk.
Por la jornada 15 del Torneo Clausura, Sporting Cristal recuperó la confianza al vencer a Deportivo Garcilaso en Cusco. El elenco del 'Pedacito del Cielo' se mantenía con chances de pelear el certamen, pero ahora esta caída los hace caer puestos en la tabla de posiciones. Ante este panorama, Patrick Zubczuk rompió su silencio para expresar su sentir ante este 0-1.
En diálogo con L1 MAX, el guardameta nacional, con pasado en Universitario de Deportes, no dudó en decir que se van con mucha desazón por ceder puntos en casa. En términos generales, siente que hicieron un gran partido ante Sporting Cristal, y que la diferencia se dio en una fortuna a favor de los celestes.
Sabe que el objetivo se complica de ahora en adelante, pero asegura que el plantel no bajará los brazos en su afán de cerrar el año de la mejor manera. Zuckzuk afirma que tienen una deuda con la hinchada en condición de local, por lo que esperaban remediar este aspecto ante los 'rimenses'.
"La verdad, la sensación no es buena. Queríamos sumar, queríamos reivindicarnos en casa. Creo que hicimos un buen partido, creamos situaciones de gol… lastimosamente no pudimos concretarlas y así es esto y en una jugada fortuita, en una jugada que queda un rebote ahí arriba, raro… pero hay que levantar la cabeza y en la lucha de nuestro objetivo. Nos quedan partidos aún, nos quedan recorridos", declaró el portero.
(VIDEO: L1 MAX)
Deportivo Garcilaso en zona de Copa Sudamericana
Con esta derrota ante Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso se ubica en la séptima casilla con 48 unidades y está entre los ocho primeros del Acumulado para acceder a los cupos de Copa Sudamericana. Sin embargo, los puntos que tiene sobre los rivales no es tan lejana, por lo que no debe tropezar si es que quiere celebrar su clasificación al certamen Conmebol.
Próximos partidos de Deportivo Garcilaso
El cuadro cusqueño tiene tres partidos por delante, siendo uno de los más importantes el que tendrá con Universitario en el Estadio Monumental de Ate.
- Fecha 16: Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 17: Deportivo Garcilaso vs ADT
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 19: Descansa Deportivo Garcilaso
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50