Franco Velazco es duramente cuestionado tras polémicas declaraciones sobre Cristal: "Fue una..."

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, sorprendió con declaraciones sobre Sporting Cristal luego de que se confirmará la reprogramación del partido para este jueves 23 de octubre. Ante ello, un conocido periodista peruano decidió pronunciarse y dejarle un fuerte comentario, mostrándose en desacuerdo total.

Michael Succar, en diálogo con el programa Mano a Mano en YouTube, criticó la actitud mostrada por el hombre merengue, esto a días de que se juegue el compromiso entre cremas y celestes. "Fue una declaración muy soberbia de Velazco, innecesaria. El contexto no pedía algo así. Mi interpretación es que esas declaraciones terminaron haciendo que Cristal recalcule y decida que se juegue con una sola hinchada", precisó.

Asimismo, Diego Penny, exfutbolista de Sporting Cristal también dejó su mensaje por las palabras de Franco Velazco, quien tomó el puesto de Jean Ferrari en Universitario de Deportes cuando este último se marchó a la Federación Peruana de Fútbol. "Sus declaraciones no van de la mano con la gestión que está haciendo. Él estuvo con Jean Ferrari desde sus inicios. ¿Cuál es la necesidad de golpear así?", señaló el múltiples veces campeón de la Liga 1.

¿Qué dijo Franco Velazco?

Resulta que, debido a su descontento por la programación del partido ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, lo que obliga a los cremas jugar 3 partidos en 6 días, Franco Velazco arremetió contra el Estadio Alberto Gallardo, el cual naturalmente es el hogar del club y donde juega sus encuentros en condición de local por la Liga 1.

"Eso son cosas que el sistema deportivo de nuestro país tiene que cambiar. Estamos hablando de un club importante y desafortunadamente ellos tienen arrendado el estadio Municipal de San Martín de Porres y, que encima la mitad del recinto está sobre el agua. Entonces, en verdad no es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva que supuestamente recae en los clubes, no se encuentre acorde y no preste las condiciones necesarias para jugar sin ningún tipo de problemas en el estadio Gallardo, como debió haber ocurrido", indicó el administrador de Universitario.