Con Christian Cueva: Rusia evidenció desconocimiento sobre la selección peruana tras curioso post

La selección peruana afrontará dos partidos amistosos en la fecha FIFA del mes de noviembre, primero ante Rusia y luego frente a Chile. En ese sentido, previo al duelo ante los europeos, la escuadra rival sorprendió filtrando una imagen que deja muy claro el total desconocimiento que tienen en ese lado del planeta respecto a la Bicolor y todos sus futbolistas.

El 12 del próximo mes Perú visitará al país que fue organizador del Mundial 2018, aunque este duelo no servirá para la ubicación en el ranking FIFA debido a que Rusia está sancionada por el máximo ente del fútbol a nivel global, esto por el conflicto bélico que sostiene con Ucrania. Sin embargo, lejos del rendimiento en el terreno de juego, se filtró un curioso post que hicieron los rusos para promocionar los amistosos que afrontará.

Y es que Rusia compartió una imagen en la que se observa a Christian Cueva y Arturo Vidal con las camisetas de sus respectivos países, es decir a 'Aladino' con la selección peruana al 'Rey Arturo' con la Roja. Esto causó una gran cantidad de comentarios debido a que ninguno de los dos futbolistas es actualmente convocado a su combinado nacional, motivo por el cual queda claro que el país europeo no sigue ni está informado respecto a nuestro balompié.

La promoción desde Rusia para los amistosos de fecha FIFA.

Recordemos que en la Copa del Mundo 2018 una de las principales figuras de la selección peruana era Christian Cueva, y lo fue hasta hace poco, por lo que no es de extrañar que en Rusia se hayan quedado con la idea de que el ex Alianza Lima sigue brillando con la Bicolor. La última vez que el volante recibió el llamado del equipo de todos fue en la Copa América 2024, cuando Jorge Fossati lo puso en la nómina oficial, pero no logró destacar.

¿Christian Cueva deja Emelec?

Hace poco desde Ecuador informaron que Christian Cueva puede dejar Emelec por problemas económicos que atraviesa la institución deportiva de Guayaquil. Sin embargo, todavía no hay más detalles al respecto y hoy en día 'Aladino' sigue formando parte del plantel y tiene contrato hasta el próximo año.