Néstor Gorosito recibió contrato de Alianza Lima y DT reveló su decisión: "No entro mucho en el circo"

Alianza Lima decidió ofrecerle un contrato de renovación a Néstor Gorosito para que continúe su legado la próxima temporada. En medio de ello, el estratega argentino no calló ante las cámaras de L1 MAX y reveló todos los detalles ante esta propuesta del combinado 'íntimo'.

Previo al vital partido ante Sport Huancayo, el DT de 61 años se mostró contento de volver a dirigir un partido de Alianza Lima tras vencerse su sanción. Ante este panorama, no dudó en resolver las dudas sobre su renovación con la institución 'íntima', en el que indica que el club le ofreció el contrato a sus manos.

El popular 'Pipo' confesó que firmó cada uno de los documentos y se lo entregó a la directiva de Alianza Lima para que culmine con los últimos detalles. De esta manera, el estratega confirma su renovación con los blanquiazules, pero aguarda que los altos mandos cumplan su parte y lo anuncien oficialmente la semana que viene.

"Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo del club y jugadores. Sí seguramente ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciará", manifestó Néstor Gorosito a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Néstor Gorosito contento del respaldo de Alianza Lima

Muy aparte de este anuncio en vivo sobre su renovación con Alianza Lima, Néstor Gorosito confesó que tiene el respaldo de Fernando Cabada y Franco Navarro, por lo que las negociaciones prosperaron de gran manera para sostener esta base de cara a la siguiente temporada. El estratega argentino logró buenos resultados a nivel internacional, por lo que fue un factor fundamental para que se sostenga en el mando.