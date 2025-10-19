- Hoy:
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo y dónde ver partido del Torneo Clausura 2025?
Conoce el horario y canal de transmisión del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima viaja a la 'Incontrastable' en busca de los tres puntos ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules se mantienen con esperanzas de hacerse con el certamen de Liga 1, por lo que no bajarán los brazos en su afán de conseguir el título nacional. Conoce todos los detalles de este choque que paralizará a todo el pueblo 'victoriano'.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?
El partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura se juega este lunes 20 de octubre en la 'Incontrastable'. El elenco 'íntimo' recupera a algunos jugadores para este choque clave de la temporada, pero también muestra ausencias que forzarán cambios drásticos en la alineación que aliste Néstor Gorosito.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?
Este choque entre el 'Rojo Matador' y el conjunto blanquiazul inicia a partir de las 13:15 horas locales (18:15 horas GMT). De igual manera, damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 12:15 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 13:15 horas
- Venezuela, Bolivia: 14:15 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 15:15 horas
Sport Huancayo anuncia su partido ante Alianza Lima.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura 2025?
El compromiso entre Alianza Lima y Sport Huancayo por la fecha 15 del Clausura se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV y Win TV. Asimismo, si quieres seguirlo online gratis por internet tienes la opción de L1 Play y en el minuto a minuto de Libero.pe.
¿Cómo llega Alianza Lima y Sport Huancayo?
Sport Huancayo llega a este partido luego de una dura derrota en el Callao ante Sport Boys. El equipo huancaíno sigue mostrando irregularidades en el campeonato, pero en condición de local se ha mostrado fuerte en este Torneo Clausura al solo caer una vez de seis cotejos afrontados.
En el caso de Alianza Lima, llega motivado tras su victoria ante Sport Boys en Matute con un marcador de 3-1. Los blanquiazules se aferran al sueño de los Playoffs de la Liga 1, por lo que no buscan tropezar en los cotejos que tiene fuera de casa. Sin embargo, es preciso resaltar que los últimos tres cotejos lejos de Matute, Alianza no ha conseguido triunfo alguno: 2 derrotas y 1 empate.
