Sporting Cristal busca dar el golpe firmando a jugador pretendido por Alianza Lima para 2026

Sporting Cristal volverá a cerrar una temporada sin títulos tras quedarse sin opciones en la Liga 1. Ante este panorama, la directiva rimense ya inició la planificación de la próxima campaña, con el objetivo de reforzarse de la mejor manera y poner fin a su sequía de trofeos. En ese panorama, se conoció que mantienen negociaciones con un destacado futbolista que también es seguido de cerca por Alianza Lima.

El cuadro bajopontino está en la obligación de reforzar su equipo de la mejor manera y mantener a sus jugadores más destacados para poder competir en cada temporada. En ese contexto, se conoció que están negociando la renovación con el defensa Rafael Lutiger, quien recientemente fue vinculado con Alianza Lima.

Durante el programa 'De Fútbol Se Habla Así', el periodista deportivo Rodrigo Morales reveló que la dirección deportiva de Sporting Cristal ya entabló negociaciones con el defensa de 24 años para extender su vínculo, que finaliza al término de la presente campaña.

Video: DSports

"Rafael Lutiger ya está empezando con el tema de la renovación para la próxima temporada. Es uno de los jugadores que Cristal quiere que continúe. Pese a la suplencia, es un jugador que Cristal tiene en consideración para 2026", indicó el comunicador.

Lutiger ha sido uno de los jugadores más destacados de los rimenses en la temporada, pues, si bien últimamente ha sido considerado como suplente, ha sumado una gran cantidad de minutos, disputando 23 partidos. Además, cuando tuvo la oportunidad, fue vital en la zaga defensiva y logró anotar un gol en la Copa Libertadores.

Rafael Lutiger está cerca de renovar con Sporting Cristal.

Rafael Lutiger es pretendido por Alianza Lima

Pese a estar estrechamente vinculado con Sporting Cristal, Rafael Lutiger es uno de los jugadores que la dirigencia de Alianza Lima tiene en carpeta para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada. La información fue divulgada por el periodista José Varela, quien indicó que sería un refuerzo de nivel para los blanquiazules.

"Rafael Lutiger culmina contrato con Sporting Cristal este año y es un jugador que puede jugar de central o lateral izquierdo. Recordemos que en Alianza Lima hay jugadores que vencen contrato este año sobre todo en el puesto de lateral izquierdo, y se tiene a Miguel Trauco pero se requiere el apoyo y la ayuda de un jugador de ese nivel y fortaleza como Lutiger", indicó Varela.

¿Cuál es el valor de Rafael Lutiger?

De acuerdo con la data del portal internacional Transfermarkt, Rafael Lutiger posee una cotización de 450 mil euros en el mercado de pases. Sin embargo, su mejor cifra la obtuvo en el 2023 donde llegó a los 600 mil euros. No obstante, esta cifra puede incrementarse tienen en cuenta que estamos hablando de un jugador solo 24 años.