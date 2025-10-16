Alianza Lima lo quiere para el 2026 y se conoció que tres equipos europeos buscan su fichaje

Alianza Lima está en búsqueda de un delantero joven y con proyección para la temporada 2026 de la Liga 1. Es por eso que se conoció que el cuadro blanquiazul está interesado en Marcos Rivas, la 'joya' de Tigres, pero su representante reveló que 3 clubes de Europa también están interesados en el jugador.

Marcos Rivas: De ser pretendido por Alianza Lima a estar cerca al fútbol de Europa

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, Alianza Lima está interesado en la compra de Marcos Rivas, delantero de 17 años que actualmente juega en la sexta división de Argentina en Tigres y en esta temporada anotó 15 goles.

Marcos Rivas es pretendido por clubes de España, Portugal, Bélgica y Alianza Lima.

"El delantero Marco Rivas (2008) empezará a entrenar con el primer equipo de Tigre de Diego Dabove a partir de mañana. Ya ha habido contacto con Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. Aún no cuenta con contrato profesional", escribió el comunicador en X (anteriormente Twitter).

Pero esto no quedaría en un interés de Alianza, sino que 3 países de Europa contactaron al representante de Rivas, Mathias Jorge, quien reveló a Infobae que desde Bélgica, España y Portugal buscan el traspaso del delantero de 17 a sus respectivos clubes.

"Hay un equipo de Portugal muy importante, hay un equipo de Bélgica muy importante y también hay un equipo de España. Los tres nos contactaron, estamos hablando con ellos. Obviamente, no te puedo dar el nombre de los clubes porque no se avanzó nada, pero el interés es real y se está conversando", afirmó el agente deportivo.

Por otro lado, Jorge manifestó que existe la posibilidad de que Marcos Rivas pueda debutar en la Liga Profesional Argentina junto a Tigres, pero que aún no han hecho un contrato que lo asegure al club. No obstante, los tres equipos más grandes del fútbol peruano también lo desean: Universitario, Alianza y Cristal.

En comparación con hacer su debut en primera división en Argentina o en Perú, Mathias Jorge reveló lo siguiente a After90Group: “¿Jugar en Primera en Argentina o en Primera en Perú? Es más atractivo jugar en Primera en Argentina. Esa es la realidad. No descartamos lo de Perú y, sobre todo, con los tres equipos grandes que juegan copa internacional todos los años".